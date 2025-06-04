專屬導覽！到日月潭跟著星星點點去旅行 打造精緻農遊新體驗

農業部農村發展及水土保持署南投分署和日月潭國家風景區管理處、地方公所及星級旅宿業者，今天舉辦「跟著星星點點去旅行」記者會，融合星級住宿、農村遊程與在地農產的精緻農遊新體驗，媒合旅宿與農村亮點，打造高品質、永續、慢活的農村觀光新品牌。

農村水保署南投分署表示，農村發展已從「跟著蝴蝶去旅行」進階至以「星星」象徵亮點場域，全面升級品牌識別。以日月潭地區為起點，整合五星級住宿、農遊體驗及在地優質農產，開發深度行程。包括推出「尊榮星級農遊包車」，由專車接送、專屬導覽、客製化農遊體驗，最低2999元起，即可享受高品質農村探索。

南投首場農村亮點與合法旅宿業媒合也在今天推出，超過30家具永續理念旅宿業者共襄盛舉，盼促成農村旅遊服務一條龍，提升農遊體驗的便利性與品質。南投分署強調，將持續以「住宿加農村體驗」為主軸，推動旅遊與在地產業共好。

日管處指出，日月潭除了湖景優美，更具備深厚茶文化、森林療癒等永續特色。此次串連水上活動、在地茶園與紅茶文化，讓旅客慢下腳步，深度體驗有溫度的農村旅遊。

埔里鎮公所則表示，埔里擁有地理與文化雙重優勢，透過農村加值住宿與導覽服務，將讓更多自由行與親子旅客探索農村秘境。魚池鄉公所則在紅茶主題月期間，結合在地紅茶、茶藝體驗與復耕成果，將魚池打造為具文化深度的「茶鄉亮點」。

活動同步推出三大「星級農遊玩法」：

一、與星級飯店合作的住宿加購農遊方案，入住力麗溫德姆或漢來日月行館，加購茶體驗即送200元農遊購物金（每館限量100間）。

二、迎賓奉茶活動讓旅客一抵達即感受茶鄉魅力。

三、精選9條農遊路線，囊括紅茶莊園、森林療癒、賞蝶及親子行程，滿足多元旅遊需求。