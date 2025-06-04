快訊

78歲翁開貨車與機車側撞…女遭拖行十多公尺夾護欄亡 同事目睹瞬間

重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

專屬導覽！到日月潭跟著星星點點去旅行 打造精緻農遊新體驗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供
農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供

農業部農村發展及水土保持署南投分署和日月潭國家風景區管理處、地方公所及星級旅宿業者，今天舉辦「跟著星星點點去旅行」記者會，融合星級住宿、農村遊程與在地農產的精緻農遊新體驗，媒合旅宿與農村亮點，打造高品質、永續、慢活的農村觀光新品牌。

農村水保署南投分署表示，農村發展已從「跟著蝴蝶去旅行」進階至以「星星」象徵亮點場域，全面升級品牌識別。以日月潭地區為起點，整合五星級住宿、農遊體驗及在地優質農產，開發深度行程。包括推出「尊榮星級農遊包車」，由專車接送、專屬導覽、客製化農遊體驗，最低2999元起，即可享受高品質農村探索。

南投首場農村亮點與合法旅宿業媒合也在今天推出，超過30家具永續理念旅宿業者共襄盛舉，盼促成農村旅遊服務一條龍，提升農遊體驗的便利性與品質。南投分署強調，將持續以「住宿加農村體驗」為主軸，推動旅遊與在地產業共好。

日管處指出，日月潭除了湖景優美，更具備深厚茶文化、森林療癒等永續特色。此次串連水上活動、在地茶園與紅茶文化，讓旅客慢下腳步，深度體驗有溫度的農村旅遊。

埔里鎮公所則表示，埔里擁有地理與文化雙重優勢，透過農村加值住宿與導覽服務，將讓更多自由行與親子旅客探索農村秘境。魚池鄉公所則在紅茶主題月期間，結合在地紅茶、茶藝體驗與復耕成果，將魚池打造為具文化深度的「茶鄉亮點」。

活動同步推出三大「星級農遊玩法」：

一、與星級飯店合作的住宿加購農遊方案，入住力麗溫德姆或漢來日月行館，加購茶體驗即送200元農遊購物金（每館限量100間）。

二、迎賓奉茶活動讓旅客一抵達即感受茶鄉魅力。

三、精選9條農遊路線，囊括紅茶莊園、森林療癒、賞蝶及親子行程，滿足多元旅遊需求。

農村水保署邀請民眾「住五星、玩農村」，跟著星星點點去旅行，開啟結合自然、人文與美味的農村慢旅新體驗。更多詳情請上「農村小童」Facebook粉絲專頁查詢。

農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供
農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供
農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供
農村發展及水土保持署南投分署和日管處、埔里、魚池鄉公所共推的精緻農遊新體驗，讓更多旅客深度探索農村秘境。圖／農村水保署南投分署提供

永續 南投 住宿

延伸閱讀

南投旭光高中首度「海選」新校長 卓蘭高中毛彬權8月接任

影／刪補助款35億重傷地方 南投縣長許淑華籲中央不要斷炊

暨大環境優美面積大 3大促參案吸引民間投資

2025亞洲首場環法自行車挑戰賽 估逾40國3500人參賽

相關新聞

生人迴避！彰化花壇6日晚再「送肉粽」 1個月已3場

彰化縣花壇鄉繼今晚中山路一段有一場「送肉粽」科儀後，6日晚間9時到11時，花壇鄉三春村也有一場「送肉粽」科儀，這是花壇鄉...

專屬導覽！到日月潭跟著星星點點去旅行 打造精緻農遊新體驗

農業部農村發展及水土保持署南投分署和日月潭國家風景區管理處、地方公所及星級旅宿業者，今天舉辦「跟著星星點點去旅行」記者會...

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 梨山在地居民：百分百反對

梨山賓館前蔣中正脫帽、持帽銅像將移到賓館室內，圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工，在梨山出生、長大的梨山居民唐雲志說，他...

台中辰億重劃會無效？自救會要求停審環差 市府說話了

台中市西屯、南屯區辰億自辦市地重劃區環評環境影響差異分析第二次初審，今天下午2時在環保局登場，會前自救會等以辰億重劃會成...

離譜！竹山良田變工地 南投縣議員批：罰款低到不痛不癢

南投縣竹山鎮特定農業區遭違法開發，原本花海美景變成重機械進出的工地，引發居民與議員強烈不滿。縣議員陳玉鈴批評罰則過輕、讓...

生人迴避！彰化花壇今晚「送肉粽」送煞路線曝光

彰化縣花壇鄉中山路一段今（4日）晚9點到11點半，將舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線將從花壇中山路一段北上，左轉往番花路後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。