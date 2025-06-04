川普關稅影響？彰化縣無薪假440人 機械廠商占約一半

美國總統川普揮舞關稅大刀，對於傳產重鎮的彰化縣影響受到關切，據彰化縣政府勞工處表示，上周為止，彰化縣放無薪假的廠商共14家、員工440人，其中以機械設備5家200人最多，至於金屬業類只有1家7人，由於相關產業經營問題早已存在，不一定與川普關稅問題有關。

縣府勞工處指出，在疫情時，政府對於放無薪假的廠商提供補助，因此通報意願比較高，但疫情過後，沒有補助，通報數相對減少，因此目前資料上的無薪假人數，應該比實際數字較低。

彰化縣鹿港頂番婆水五金產業專區有「水龍頭故鄉」美稱，約有400家廠商、就業人口達18000人，美國總統川普今年四月初， 宣布將對台灣徵收32%對等關稅時，讓業者一度陷入愁雲慘霧，原預估關廠及無薪假會增加。