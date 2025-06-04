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梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 梨山在地居民：百分百反對

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
梨山賓館前蔣中正銅像，預計將從圓環遷移到賓館內。圖／民眾提供
梨山賓館前蔣中正銅像，預計將從圓環遷移到賓館內。圖／民眾提供

梨山賓館前蔣中正脫帽、持帽銅像將移到賓館室內，圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工，在梨山出生、長大的梨山居民唐雲志說，他百分之百反對，他說銅像在當地是精神指標，代表當年榮民開拓中橫的歷史一段，有特定意義，有歷史定位，他說遷移銅像是意識型態，沒有意義也勞民傷財。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，說明將保留並妥善保管蔣中正銅像，移到梨山賓館文物館供參觀，國旗將往圓環區後方挪移，以利裝置藝術的整體規劃；曹忠猷說，新的裝置藝術預計今年底完工，由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標。

梨山賓館前脫帽、持帽的蔣中正銅像，銅像下方註明民國65年設立，有「永懷恩德」和「梨山各界恭建」字體。

在梨山出生、長大的梨山居民唐雲志說，這座蔣中正銅像要從圓環移到梨山賓館室內，他百分之百反對，他說銅像在當地是精神指標，代表當年榮民開拓中橫的歷史一段，有特定意義，有歷史定位和令人懷念；他說遷移銅像就像現在政府喊的中正路改路名一樣，都是意識型態，沒有意義也勞民傷財，但政府如果執意要移，百姓也無可奈何。

台中市議員古秀英表示，她感謝政府協助梨山再造觀光，帶進人潮的想法和作法，希望新的改造能吸引遊客，但不要因為意識型態，為了遷移蔣中正銅像而遷移，她說政府如果有心改善梨山環境，帶動地方發展，需以整體需求考量，她強調銅像位置不應有任何意識型態介入。

台中市議員吳振嘉聽到梨山賓館前蔣中正銅像要遷移嚇一跳，他說中橫開拓史中，蔣中正相關景點是歷史，也是當地人的記憶，他說銅像留在原地就好，為何要移到室內，他說政府一直喊財政困難，地方建設補助款也缺錢，這種非迫切需要的移銅像工程，不宜也不妥。

裝置藝術 蔣中正 梨山

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