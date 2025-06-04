台中辰億重劃會無效？自救會要求停審環差 市府說話了

台中市西屯、南屯區辰億自辦市地重劃區環評環境影響差異分析第二次初審，今天下午2時在環保局登場，會前自救會等以辰億重劃會成立無效，要求停審環差、撤銷原環評許可處分。中市府表示，辰億自辦重劃會訴訟審理中，中市府尊重司法審判職權。經查該裁定所涉案件並不包括辰億重劃會，下午環差審查照常舉行。

監督施政聯盟執行長許心欣說，5月23日最高法院裁定台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃會等6案理監事未達同意比例的選任結果不成立，重劃會的成立應屬無效，因此辰億自辦市地重劃會等13個重劃會失去合法性。

辰億重劃區自救會和監督施政聯盟主張，辰億重劃會失去合法性，以其為開發主體的工業區開發，失去開發的主體及正當性，要求停審環差及撤銷原環評結論。

辰億自辦市地重劃區自救會林山章說，該重劃區位於向上路五段和五權西路三段交叉口北邊，面積約15公頃。依最高法院5月23日裁定，辰億重劃會成立無效，重劃案也不成立，更不能開發工業區，而原本通過的環評結論也應撤銷。

到場聲援有台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃會羅東霖、黎明自辦市地重劃案黎明幼兒園園長林金連等人，並進入環差審議會場發表意見。

地政局說明，最高法院民事大法庭今年5月23日所作關於黎明自辦市地重劃區等五案理監事選任爭議的裁定，並未涵蓋辰億自辦市地重劃區。目前辰億重劃區相關爭議訴訟案件仍在法院審理中，市府尊重司法機關審判職權，後續將依據法院確定判決結果，依法辦理相關行政程序。