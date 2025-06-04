生人迴避！彰化花壇今晚「送肉粽」送煞路線曝光

彰化縣花壇鄉中山路一段今（4日）晚9點到11點半，將舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線將從花壇中山路一段北上，左轉往番花路後，往鹿港海邊，中庄村長辦公處呼籲沿途民眾盡量避開。這是彰化縣一個月來已知的第4場「送肉粽」科儀。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

此一習俗近年來也流行到內陸甚至他縣市，但幾乎都是很簡單儀式，由法師主持再用車輛載送，速度快，就算錯身而過，也不會知道。

彰化縣一個月來，已有福興鄉、花壇鄉及 鹿港鎮舉辦「送肉粽」科儀，加上今晚花壇這場，花壇已舉辦兩場。由於類似「送肉粽」科儀越辦越頻繁，已逐漸掀起神秘面紗，民的恐懼感也逐漸降低。

不過，舉辦科儀及送煞沿途，法師建議民眾不要好奇，最好迴避閃到一邊，參與者切記不得配戴與「吊」有關的項鍊及皮帶，也不得叫出名字。