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影／新舊共融 台中社口派出所獲建築界奧斯卡「建築園冶獎」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
百年歷史的派出所新舊共融，台中市豐原警分局社口派出所榮獲建築界的奧斯卡「建築園冶獎。記者游振昇／攝影
百年歷史的派出所新舊共融，台中市豐原警分局社口派出所榮獲建築界的奧斯卡「建築園冶獎。記者游振昇／攝影

被稱為建築界奧斯卡獎的「建築園冶獎」，是少數由民間頒獎給縣市政府的獎項，台中市警察局豐原分局修復社口派出所日治時期舊建築，與新建3層樓辦公大樓串接共構，參加「2025年建築園冶獎」，在「舊建築再生類」項目中獲獎，成為舊建築活化再利用的新典範。

社口派出所前身為「社口警察官吏派出所」，成立於1903年，見證地方發展與治安歷史，1935年中部大地震，「社口官吏派出所」嚴重毀損，重修為鐵筋混凝土加強磚造，但仍保有日式建築樣貌，見證地方歷史發展。

2019年為改善辦公環境規劃重建，由詹益寧建築師設計，港森營造有限公司承造，設計過程中注重「新舊共融」、「新舊傳承」、「永續守護」的意象，依歷史資料照片對舊建物進行修復，保留原有建築風貌。

最有特色是建築正立面中央入口處由羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇的門廊，上方垂直飾條的牌樓，牆面面飾材為洗石子，以仿磚砌分割方式，局部貼垂直長條的米黃色溝面磚(俗稱十三溝)，在後方興建地上3層樓的辦公廳舍，再透過一樓時空光廊的串接，達成新舊建物連結，使一樓成為有歷史文化元素的辦公及為民服務空間。

新建物樓上設置員警備勤室、健身房、廚房等提供員警使用，保留珍貴歷史記憶的傳承，也滿足現代派出所營運與治安需求。

豐原分局長林大為表示，期望透過舊建築再生，讓歷史空間持續發揮社會功能，扮演地方的守護者的角色，也是民眾願意親近的處所，啟用至今許多學校孩童到訪參觀。

百年歷史的派出所新舊共融，台中市豐原警分局社口派出所榮獲建築界的奧斯卡「建築園冶獎，內部可看到新舊融合空間。記者游振昇／攝影
百年歷史的派出所新舊共融，台中市豐原警分局社口派出所榮獲建築界的奧斯卡「建築園冶獎，內部可看到新舊融合空間。記者游振昇／攝影

日式建築 建物

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