中市議員建議興建低租金小坪數社宅 盧秀燕允研議

國民黨台中市議員李中今天建議市府興建低公設小坪數青年及老人社宅，每月租金僅收新台幣3000元。市長盧秀燕說，低價低公設社宅構想不錯，將進行民調了解民眾想法後再研議。

推動居住正義，台中市持續興建社會住宅，部分社宅還標榜配備視聽或運動等公共設施。李中在市議會市政總質詢中指出，社宅公設越多，居住者的負擔也跟著增加。

李中表示，台中市目前興建中與已完工的社會住宅已超過1萬戶，市府每次社宅啟用時都會宣傳公共設施做得很好，但他認為台中的社宅蓋得太好了，也因此墊高興建費用，租金因此無法再降低，居住者實在無法在6年內存到買房的第1桶金。

李中建議市府，未來可規劃專門提供年輕人居住的工作住宅，以及老年人居住的養老房，空間不用太大，每間約6坪大小，租金每月只要新台幣3000元，如果蓋1萬戶，分別提供作為年輕人單身宿舍與老年人養老宅，應該相當有吸引力。

至於興建資金的來源，李中認為，市府可賣掉重劃區的部分抵費地，或以貸款方式興建，興建地點可尋找捷運藍線沿線土地，其中養老宅更可針對老人需求提供防滑或輪椅出入等相關設計，他並提醒盧秀燕可作為未來競選總統的重要政見。

盧秀燕表示，低價低公設社宅是不錯的構想，目前市府提供的社宅設施不錯，但價格高一點，將請住宅處針對目前住在社宅內的民眾或社會大眾做民調，了解一般民眾的想法後來研議。