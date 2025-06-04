快訊

率8縣市首長衝政院討補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

影／中市稽查自助選物販賣機 發現這3種違規最多

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品。本報資料照
台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品。本報資料照

台中市自助選物販賣機林立，市府經發局稽查發現，違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二是造成夜間喧嘩，第三則是放置不當物品，將持續每周稽查，若查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽即請道路主管機關移除。另針對噪音或放置不當物品，也將視違規內容移請主責機關依規處置，以以有效管理。

經發局長張峯源說，經發局自前年至去年5月止總計稽查自助選物販賣機業754家，其中距離國民中、小學基地境界線未達50公尺者，經命令停業後仍繼續營業共計裁罰10家，罰鍰20萬元，將持續追蹤至改善為止。

他說，至於民代建議將高中也納入距離限制規定，經參考修法公聽會上的民眾意見，並考量民法公民權已下修至18歲，顯見認同高中生具備一定選擇的能力、克制能力及消費自制能力，因此暫不納入規範。

騎樓 販賣機

延伸閱讀

美國關稅衝擊 中市27家廠商放無薪假、兩周增2家

台中1632間娃娃機店全國最多 中市府：每週稽查

夾娃娃機占用騎樓、賣成人用品 中市議員籲聯合稽查

田屋科技無人機拓展國際市場 中市府助擴廠

相關新聞

離譜！竹山良田變工地 議員批：罰款低到不痛不癢

南投縣竹山鎮特定農業區遭違法開發，原本花海美景變成重機械進出的工地，引發居民與議員強烈不滿。縣議員陳玉鈴批評罰則過輕、讓...

后里圳寮路延管工程三度路面陷 民代要求查明防範

台中市后里區仁里里圳寮路正進行自來水管線延管工程，上月16日曾出現路面大坑洞，廠商緊急回填，今天附近路面又坍陷，民眾說已...

中社花市波波草如綠色波浪海 夏季療癒美景

台中后里中社花市今年種植3000株波波草，分二批種，第一批已長高長大，圓滾滾造型風吹像綠色波浪海，是夏季獨特美景，遊客到...

看見幸福台灣／彰化…人口大縣 翻轉未來

彰化建城302年，城市發展迎來重大突破，彰化縣都市計畫委員會今年4月審議通過備受矚目的「高速公路彰化交流道特定區第四次通...

看見幸福台灣／彰化縣長王惠美…完善福利 全能守護

彰化縣長王惠美秉持著「全齡照顧、全能守護」的理念，推動從嬰幼兒、青年到高齡者的全齡三大幸福政策，王惠美說，希望藉此打造完...

台中夾娃娃機商家多 衍生亂象挨批

台中市夾娃娃機商家逾1600家，居全台之首，桃園市也有1200多家，衍生噪音、占用騎樓、販售成人商品等亂象。中市議員昨指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。