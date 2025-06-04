彰化防汛整備 籲民眾提早檢查廣告招牌、備沙包

受梅雨鋒面影響，全台都有降雨，彰化縣政府表示，已完成防汛整備作業，必要時可迅速啟動災害應變機制。縣府呼籲民眾，盡早檢查廣告招牌是否穩固、備妥沙包等措施。

彰化縣消防局今天發布新聞稿指出，近期梅雨鋒面與西南季風帶來大量水氣，防汛期間，沿海及平地常有短時強降雨與局部豪雨等劇烈天氣現象，尤其遇逢大潮時段更易有積淹水風險，民眾應提高警覺，提早完成相關整備工作。

為降低災害損失，縣府呼籲民眾，配合清理住家及社區周邊排水溝渠與下水道，避免雜物堵塞影響排水功能，並檢查屋頂、廣告招牌及戶外物品是否穩固，防止強風造成損壞或飛散。

此外，縣府提醒低窪地區居民應備妥防汛沙包、防水擋板等防水設施；隨時關注中央氣象署與縣府所發布天氣及災害警訊，必要時依指示配合疏散避難。

消防局說，目前縣府已完成各項防汛整備作業，包括防汛物資盤點、公共排水設施加強清淤、抽水站設備檢測維修等，並與各防救災相關單位保持密切聯繫，持續掌握天候及雨勢發展，如有需要將迅速啟動災害應變機制。