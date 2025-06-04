彰化16校總量管制 提早公布正取、備取名單

彰化縣今年總量管制學校有16校，其中明星學校彰興國中，今年新生備取人數再創新高有254人，彰化縣教育處已要求總量管制學校，需在6月初即公布正取、備取學生名單，再由學校「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀。

彰化縣今年有16校有總量管制，今年才新增的有彰化市彰泰國中、信義國中小的國中部，和北斗鎮螺陽國小，彰化縣教育處已請各校在前一學年度12月底前，提早公告總量管制作業要點，加強宣導總量管制訊息，讓家長能更清楚。

彰化縣教育處表示，管制學校若額滿，超額學生依「彰化縣國民中小學實施學生入學人數總量管制辦法」規定，由學校「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀，今年是6月初各校已將正取、備取學生的名單公布，讓家長提早因應。

彰興國中是明星學校，去年有168名設籍在學區內的新生因超額無法入學，當時校方通知學生領回已交的畢業證書時，引發家長反彈，小孩從出生即設籍，仍無法入學，今年備取人數再創高為254人，多出近9班。

彰興國中校長吳麗月表示，今年學校已提早作業，先請各國小送來設籍學區內要就讀的學生名冊，再配合比對戶口名冊資料排序，今年一樣普通班17班新生預計招收493人，國小送的名冊是747人，共254人備取，正取與備取通知都已發給家長，讓家長可提早安排。

吳麗月說，6月20日上午是新生報到日，若有學生未報到，釋出名額，當天下午即會通知備取學生，21日進行缺額遞補作業。