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台中夾娃娃機商家多 衍生亂象挨批

聯合報／ 記者陳敬丰鄭國樑／連線報導
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，民代反映夾娃娃機氾濫，亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。本報資料照片
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，民代反映夾娃娃機氾濫，亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。本報資料照片

台中市夾娃娃機商家逾1600家，居全台之首，桃園市也有1200多家，衍生噪音、占用騎樓、販售成人商品等亂象。中市議員昨指雖有自治條例，但市府未落實才衍生亂象，市府回應，每周兩班稽查，並會落實評鑑標章機制，桃園市每月也有30件投訴，以勸導為主。

台中市議會昨天施政總質詢，議員王立任、謝志忠反映，全國娃娃機家數有1萬244家，台中有1632家，約占16%，數量是全國第一，衍生亂象，包括改裝機台增加難度、保夾金額超過990元、陳列未經遮蔽的成人商品、無標示食品、占用騎樓等，都違反自治條例規定。

民代認為，市府2022年訂定台中市自助選物販賣業管理自治條例後，對「國中小附近50公尺內不得設置」有大幅改善，但占用騎樓仍嚴重，不少業者被檢舉後撤除，不久又搬回去。

經發局長張峯源回應，目前台中市夾娃娃機違規樣態第一是占用馬路、騎樓，夜間喧譁居次，放置不當物品排第三，市府固定稽查，採取每周2班輪班稽查，警察局、社會局、衛生局也會就業管範圍稽查。

他說，聯合稽查是針對特殊案例，一般性稽查由經發局主責，發現違規樣態後橫向聯繫，如違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽再請道路主管機關移除，保證加強稽查力度；評鑑標章是中央規定，市府會參考北市，盡快落實。

桃園市經發局表示，全市約有1200家夾娃娃店，市府、議會去年通過自助選物販賣事業管理自治條例修正案後，反映夾娃娃機深夜噪音的情形明顯降低，不過目前平均每個月平均仍會接到約30件投訴，其中6成是改裝機台，另約2成為保證取物，以勸導為手段，業者能在期限內改善就不開罰。

若改裝機台觸犯遊藝場管理法規，由警方依賭博罪嫌移送，如果販賣成人物品，另由社會局按兒少法處置。桃園市過去因為嚴格取締占用騎樓，此部分違規減少許多。

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