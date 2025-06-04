看見幸福台灣／彰化縣長王惠美…完善福利 全能守護

彰化縣長王惠美秉持著「全齡照顧、全能守護」的理念，推動從嬰幼兒、青年到高齡者的全齡三大幸福政策，王惠美說，希望藉此打造完整的社會福利體系，讓彰化成為最宜居、最幸福的縣市。

彰化縣的三大幸福政策，首先是「友善育兒環境，減輕家庭負擔」。王惠美說，少子化是當今社會的重要議題，年輕人對於生育的顧慮，往往與經濟與托育壓力有關。彰化縣政府因此積極推動「樂婚、願生、能養」政策，希望透過提升公共托育資源與生育補助，減輕家庭負擔。

縣府規劃至2026年前，增設28家托嬰中心及18家親子館，並提升準公共化托育簽約率，確保家長能以可負擔的價格獲得優質的托育服務。此外，「寶貝嘟嘟車」巡迴社區，讓育兒資源普及到偏鄉，並設立「玩具銀行」，提供繪本及玩具租借。

「我們希望每位新手爸媽都能安心養育孩子，不需要擔心托育問題，」王惠美說，縣府還提供每胎3萬元生育補助，並規畫兒童發展篩檢系統，讓家長能安心工作，孩子快樂成長。

第二是「支持青年就業，願意留下發展」。王惠美表示，為了讓年輕人能在彰化安居樂業，縣府成立「青年發展處」，協助青年穩定就業、創業及購屋。在創業部分，縣府提供「青年創業獎勵補助」，只要參與創業課程並符合條件，即可申請最高30萬元補助。此外，「青年職涯發展中心」轉型為「N型未來學院」，提供AI應用、創業輔導等課程，提升青年競爭力。在就業方面，縣府推出「青年安薪就業計畫」，提供最高1.2萬元的就業獎勵金，並補助學貸利息24個月，減輕年輕人的經濟壓力。此外，「青年職場實習創薪計畫」鼓勵企業提供實習機會，讓年輕人在畢業前就能接觸職場，累積實務經驗。

第三是「關懷長者生活，確保在地安養」。縣府陸續在18個鄉鎮打造「老幼共融長照衛福大樓」，整合日照中心、衛生所、育兒親子館等資源，提供全年齡的一站式照顧服務。目前已有7棟啟用，未來將擴展至各鄉鎮。

縣府並積極推動「一村里一據點」，目前社區關懷據點已達351個，提供長青學苑、銀髮運動課程、獨居老人關懷訪視等服務，讓長輩在社區內獲得陪伴與照顧。縣府並提供敬老眼鏡專案、假牙補助、緊急救援系統，提升長輩生活品質。