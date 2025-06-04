看見幸福台灣／彰化…人口大縣 翻轉未來

彰化建城302年，城市發展迎來重大突破，彰化縣都市計畫委員會今年4月審議通過備受矚目的「高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案」，5月報請內政部審議，縣府希望藉此打造彰化新都心，讓彰化更好更進步。

「高速公路彰化交流道特定區就是彰化脫胎換骨的最好機會，」彰化縣長王惠美說，彰交特定區結合交通建設、都市計畫、產業發展的三合一開發方式，將打造「彰化信義計畫區」，來拓展區域發展、帶動人口紅利、改造彰化未來。

彰化是百萬人口大縣，擁有自行車、汽車零組件、精密機械、水五金、手工具、輪胎等產業聚落，但受到六都磁吸效應影響，人口正逐漸流失。縣府認為，必須用新思維、大破大立，才能夠翻轉未來，讓人民有感。

近幾年縣府積極推動地方建設及招商引資，同時朝離岸風電及太陽能光電的綠能產業轉型，讓民眾看到彰化的改變。

據統計，包括矽品精密在中科二林園區建廠，南亞（1303）在彰濱購地擴廠，台塑新智能設鋰鐵電池廠，富邦momo在和美興建物流中心，以及中友百貨、帝寶工業分別在彰化及鹿港打造百貨商場等，累計投資超過千億元。

彰化交流道特定區將原本長期受限的農業用地，轉型為都市發展區，總面積達1,400餘公頃，未來將納入新縣政中心、大巨蛋體育園區、總圖書館及萬坪綠地等大型公共建設，作為彰化新都心的開發核心。

王惠美相信，彰交特定區將是改造彰化的起點。未來，和美、員林、北斗交流首都可以因地制宜，遵循這個模式來開發，形成彰化發展的四顆引擎，再結合一軸一環雙樞紐的交通路網規劃，開創彰化的未來無限可能，成為宜居環境的好所在。

彰化是台灣的工商及農業重鎮，也是人口第三大縣，如何讓這片土地上的人民安居樂業，進一步打造宜居、永續發展的彰化，一直是縣府團隊努力的方向。

「2024年縣市幸福指數」調查顯示，彰化縣幸福指數以總分38.38分，在各縣市中排名第19。

彰化的政府統計數據各項指標中，以「就業表現」最好，居全台第四，待加強的項目則是收入、服務可近性，屬於後段班。至於民調結果，以「工作生活平衡」滿意度表現最好，為全台第二，不過，民眾對居住條件、家庭經濟、工作狀況滿意度低，是縣府團隊未來需多努力的方向。