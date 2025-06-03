影／彰化夏令營6/16開放報名 運動、文化、食農統統有

彰化縣政府整合14個局處規劃暑期夏令營活動，彰化縣長王惠美今天為活動熱身宣傳，今年包含文化體驗、生態認識、運動遊學、職涯探索、食農教育、知識學習等6大主題活動，共有150梯次，總參與人次可達1萬1千人，其中，文化局營隊於6月16日上午10時開放報名。

彰化縣政府今天在縣警察局中庭舉辦「遊樂翻轉夏令營」宣傳會，縣長王惠美說，希望家長們鼓勵孩子暑假期間多參加各項活動，不要只沈迷於3C產品，也要多關心孩子們的作息，避免少年打工誤入詐騙集團等詐騙圈套。

縣府規劃的「遊樂翻轉夏令營」共有6大活動主題，文化體驗包括藝術DIY創作、古蹟探索、兒童戲劇、歌仔戲、 布袋戲、原住民文化認識及產業觀光等；生態認識包括王功海牛觀察、漂流木探索、清水岩生態園區的昆蟲體驗等；運動遊學有籃球競賽、獨輪車、射箭教學，慶安水樂園還設有SUP、獨木舟等水上運動。

職涯探索安排卦山小小村長體驗營，透過扮演「小小村長」，讓孩子們實際認識各領域的駐村職人；食農教育包括食農體驗嘉年華、農場實作活動等，引導孩子認識彰化在地農特產品、推廣綠色消費與友善土地觀念；知識學習涵蓋永續環境教育、消防與稅務宣導、社區環境探索等多元主題。

王惠美說，文化局還有5梯次「半線母語夏令營」，內容有對古蹟的認識、生態的探索以及手作陶藝的樂趣及社區環境的體驗，完全免費。

文化局長張雀芬表示，文化局營隊包含藝術創作、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、自然探索、農業體驗、產業觀光，不少營隊都是一開放報名就秒殺。每梯次報名費收費400元到1千不等，報名資訊可上活動網站查詢https://reurl.cc/7Kmo1Q。