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南投國小旁街道停滿車輛 警方柔性勸導

中央社／ 南投縣3日電

南投國小旁街道停滿車輛，車輛通過需閃避而跨越雙黃線，學童也被迫與車爭道，南投市公所與警方決議，即日起柔性宣導，向車主說明若因此發生事故，有肇責因果關係。

南投國小旁文昌街、中學街路邊，未劃設紅線、黃線或路面邊線，車輛停滿兩排，不僅車輛通行需跨中線，學童步行也與車輛爭道，險象環生。

南投市公所今天發布新聞稿表示，經邀相關單位現勘，初步決議由警方啟動柔性宣導期，針對熱點加強宣導與勸離，待民眾適應後再取締，逐步還路於民、保障通學安全。

南投市公所指出，南投國小周邊路幅狹窄，若再有停車，將壓縮車道、擠壓人行空間，增加會車風險與行人穿越困難，學生行走時不得不穿梭車陣；且南投國小側門鄰近密集住宅區與補教機構，上下學時段人車交織，如同「行人地獄」，家長希望相關單位改善。

新北市三峽區北大國小外道路5月19日重大車禍釀4死（含肇事駕駛），全國關注，南投市長張嘉哲說，頻傳車輛衝撞行人事故，家長憂心，「我們不能等悲劇後才補救」，各縣市積極改善人行空間，南投市不能缺席，市公所將持續與學校、社區溝通，打造友善行人城市。

行人地獄 南投

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