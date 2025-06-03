快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝李在明領先 可望當選

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

台中1632間娃娃機店全國最多 中市府：每週稽查

中央社／ 台中3日電
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，議員表示夾娃娃機氾濫造成亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。圖／聯合報系資料照
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，議員表示夾娃娃機氾濫造成亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。圖／聯合報系資料照

民主進步黨籍台中市議員王立任等今天在台中市議會質詢時表示，台中夾娃娃機店共1632間全國最多，亂象叢生；台中市政府經濟發展局答詢說，每週定期稽查、追蹤到改善為止。

王立任表示，中市府訂定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，卻執法鬆散、部門分工混亂，讓違規店家毫無顧忌擺放成人情趣用品、化妝保養品或未標示食品，甚至改裝賭博性質機台，危害青少年與公共秩序。

民進黨籍台中市議員謝志忠質詢時說，夾娃娃機店應距國民中、小學50公尺以上，未涵蓋高級中等學校，他要求市府納入；許多夾娃娃機台擺放於騎樓，違規占用人行通道，嚴重影響社區安寧，市府應提解決辦法。

經發局長張峯源答詢表示，違規樣態依序是占用馬路與騎樓、夜間喧鬧與放置不當物品。市府每週稽查，如果查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽就請道路主管機關移除；噪音與放置不當物品，視違規內容移請主責機關依規處置。

經發局說，民國112年到去年5月共稽查754家，其中距國中、小基地境界線未達50公尺者，經命令停業後仍繼續營業共裁罰10家共新台幣20萬元，將持續追蹤到改善為止。至於高中是否納入距離限制，考量民法規定「滿18歲為成年」，暫不納入規範。

騎樓 夾娃娃機 台中市

延伸閱讀

夾娃娃機占用騎樓、賣成人用品 中市議員籲聯合稽查

新冠來襲！台中重症數全國最多 疫苗接種低於全國平均

大安海水浴場鐵釘劃傷遊客 中市府：要求廠商全面清理

殺人海域！大安海水浴場充滿鐵釘廢棄物 不時畫傷遊客

相關新聞

首屆「全國青農運動會」在南投 聯誼會會長連晏瑩獻薑望旗開得勝

南投縣將於6月7日主辦首屆全國青農運動會，來自全國各地青農將齊聚埔里國立暨南國際大學參與盛會。南投縣政府及南投縣農會6月2日下午舉辦授旗儀式，南投縣青農聯誼會會長連晏瑩獻上一筒的薑，意寓「一統江山」、

離岸風機廠商各自噴埋海底電纜...海洋難休息 牡蠣灰頭土臉

經濟部今年4月撤銷彰化風場第28號場址，環保團體和苗、彰、雲三縣市環團與漁民代表今北上，要求彰化風場及南北通行航道以東的...

台中市標售土地總額將破千億！綠批傷害人民 藍稱合理投資

台中市長盧秀燕上任6年多，標售市地重劃、區段徵收所得的抵費地、配餘地，將近1000億元。民進黨議員批評，市府賣地墊高房地...

台中捷運將突破5000萬人次 搭捷運抽星宇機票與好禮

台中捷運通車邁入第5年，累積運量即將突破5,000萬人次，中捷公司為感謝市民長期支持，將舉辦一系列慶祝活動，包括抽獎、機...

影／「超巨蛋」未辦公聽會惹議 盧秀燕：民間自提BOT與政府興辦不同

台中市長盧秀燕日前宣布興建「超巨蛋」引發外界議論，民進黨台中市議員今在市議會質詢，批盧市府「黑箱操作」，質疑未辦公聽會、...

彩虹眷村毀損畫作業者14人無罪確定 文化局：尊重

台中市南屯區「彩虹眷村」是知名景點，眷村內畫作由彩虹爺爺黃永阜，後續由魏丕仁的彩虹文創公司運營，但3年前市府文化局不再與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。