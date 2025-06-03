首屆「全國青農運動會」在南投 聯誼會會長連晏瑩獻薑望旗開得勝

南投縣將於6月7日主辦首屆全國青農運動會，來自全國各地青農將齊聚埔里國立暨南國際大學參與盛會。南投縣政府及南投縣農會6月2日下午舉辦授旗儀式，南投縣青農聯誼會會長連晏瑩獻上一筒的薑，意寓「一統江山」、旗開得勝。

南投縣長許淑華表示，青農是農業永續發展關鍵力量，縣府致力於青年農業政策的推動，包括成立青年發展所、拓展海外交流機會，以及打造如茶博、巧克力咖啡節與「品味南投」等平台，協助青農展示與銷售產品，讓青農有更多發光發熱的舞台。

農業處指出，在授旗典禮上，南投縣府與農會也特別致贈「運動頭巾」作為激勵小禮物，展現對參賽青農的祝福與肯定，而青農們也以在地農產品回贈縣長，象徵對地方支持的回饋。

聚傳媒