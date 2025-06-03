離岸風機廠商各自噴埋海底電纜...海洋難休息 牡蠣灰頭土臉

經濟部今年4月撤銷彰化風場第28號場址，環保團體和苗、彰、雲三縣市環團與漁民代表今北上，要求彰化風場及南北通行航道以東的海域「讓海洋休息」，不要再施工設置離岸風機。彰化芳苑鄉公所指出，問題出在航道以西的風機廠商各自施工拉海纜上岸，海洋根本無法休息。

漁民權益暨環境永續中心、財團法人環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會、彰化縣環境保護聯盟、雲林縣漁船協會、社團法人海線一家親環保協會、中華鯨豚協會和彰化縣漁民代表，今到立法院請願，指出離岸風電3-3期選商草案公布前夕，希望落實離岸風電區塊開發政策環評「先遠岸，後近岸」結論，更應人進一步停止開發彰化風場航道和南北通行航道以東的海域，讓海洋生物與沿岸漁業有機會喘口氣。

「現有的彰化風場航道以東不宜再新設風場。」彰化漁民黃超群表示，如果3-3期離岸風電開發的選址能都劃設在目前彰化風場航道以西、更加外海的海域，這樣對彰化近沿海近8成以上漁民的影響可大幅降低。

除了要求離岸風場應集中航道以西，彰化環盟總幹事施月英說，從芳苑鄉上岸的彰化離岸風電海纜上岸南側共同廊道，因缺乏事前妥善調查造成選址不當，風場開發業者各自進行海纜噴埋作業，持續擾動潮間帶，讓當地蚵農苦不堪言，未來還有8條海纜要施工上岸，對生態和漁業的影響很大。