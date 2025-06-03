台中市標售土地總額將破千億！綠批傷害人民 藍稱合理投資
台中市長盧秀燕上任6年多，標售市地重劃、區段徵收所得的抵費地、配餘地，將近1000億元。民進黨議員批評，市府賣地墊高房地價，受害的是市民；國民黨議員認為，賣地是投資利得，合情合理。盧表示，賣地是要償還開發成本，結餘也能用於建設。
民進黨議員陳淑華表示，近期整理市府資料，統計發現盧秀燕上任以來標售抵費地、配餘地的金額高達962億元，刷新史上新高；6月26日水湳經貿園區還有520億元的土地要開標，若全數標售，總金額衝破千億大關，市府是否繼續賣地？地政局長曾國鈞表示，後面還有很多地要賣。
陳淑華批評，台中市的房價所得比創歷史新高，來到12.98，房貸負擔率比也超過56.26%；不少議員多次提醒，房地不是商品，是人民安身立命的根本，市府作為最大的土地供給者，應避免成為炒作者，但以水湳為例，1坪地價超過300萬元，就是市府賣地的結果。
民進黨議員陳俞融指出，盧秀燕上任至今，賣出的600多億元配餘地，約380億元賣給建設開發公司，賣出的抵費地200多億元，也有約80億元賣給開發建設公司，換言之，市府標售土地有超過五成由建商得標，市府不應變成土地仲介、帶頭炒房。
民進黨議員謝家宜說，聽到地政局說「還有很多地要賣」嚇了一跳，要再次提醒市府，土地賣掉就沒有了，希望市府留點餘裕給未來的城市發展，也讓下任市長有更多施政彈性。
國民黨議員陳政顯認為，標售抵費地與配餘地從商業考量來看，是一種投資；每次做市地重劃都是大型投資，需要舉債，標售土地最主要的目的就是要處理這些債務，一定要賣，況且把投資所得變現合情合理，卻被一直拿出來批評，部分議員應該適可而止。
盧秀燕表示，以水湳經貿園區為例，市府需要償還的債務多達500多億元，標售土地第一是歸還開發成本，第二可以把剩下的錢建設水湳，若還有結餘，可以入庫支援其他建設；不只台中，各縣市都會這麼做，而且是市府賣的不是市民的土地，她上任後規定市有地100坪以上不得出售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言