台中捷運將突破5000萬人次 搭捷運抽星宇機票與好禮
台中捷運通車邁入第5年，累積運量即將突破5,000萬人次，中捷公司為感謝市民長期支持，將舉辦一系列慶祝活動，包括抽獎、機票贈送及限量紀念票卡發行，第5000萬名旅客可以獲得星宇航空亞洲航線不限航點商務艙雙人來回機票，市價超過16萬元。
交通局長葉昭甫指出，中捷綠線做為台中第一條捷運線，2021年通車，前3年經營困難，後飛快成長，平均日運量從3萬人次提升到4萬多人次，往5萬人次邁進，已逐漸融入市民生活；第二條捷運線藍線即將動工，加上與公車、YouBike整合，穩步邁向1億人次的長期目標。
中捷公司表示，預計6月份突破50000萬人次，慶祝活動從6月1日到30日，民眾使用電子票證或行動支付搭乘捷運，每搭5次即可獲得1次抽獎機會。獎品超過300項，涵蓋食、衣、住、行、育、樂各領域，鼓勵市民踴躍搭乘，讓日常通勤充滿驚喜與期待。
中捷公司指出，獎項包括屋馬燒肉雙人套餐、台中豐邑Moxy酒店住宿券、sNug機能襪組、WeMo騎乘券與星宇航空亞洲航線折扣碼等，其中「超級大獎」將頒發給第5000萬位幸運旅客，是星宇航空亞洲航線不限航點商務艙雙人來回機票與紀念票卡，前後兩位旅客也能獲得經濟艙機票與票卡。
為紀念此次突破紀錄，中捷將於6月7日早上8時起，在松竹、文新崇德、市政府、文心森林公園、大慶與高鐵等六大車站販售限量1000張「5000萬人次紀念24小時旅遊票卡」，每張售價250元，附贈合作店家優惠券。
中捷總經理朱來順表示，紀念票卡的核心意象是「感謝旅客」，採取童趣風格，象徵中捷年輕與活力的形象，票卡設計融入台中地方特色，加上國際會展中心圖案，展現朝向國際化發展的願景；中捷將持續提升服務品質，打造便捷舒適的捷運體驗。
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