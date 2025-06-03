影／「超巨蛋」未辦公聽會惹議 盧秀燕：民間自提BOT與政府興辦不同

台中市長盧秀燕日前宣布興建「超巨蛋」引發外界議論，民進黨台中市議員今在市議會質詢，批盧市府「黑箱操作」，質疑未辦公聽會、未開說明會，也沒有會議記錄，重大場址決策竟草率拍板，毫無民意參與。

台中市長盧秀燕表示超巨蛋採民間自提BOT模式，省錢省事，政策公告階段不需辦公聽會，其他直轄市也都這樣做。盧秀燕強調民間自提BOT案與政府興辦BOT案有本質上的不同，社會大眾對於政府興辦BOT案比較熟悉，政府興辦必需做可行性評估，也必需舉辦公聽會，最後再把案子讓民間投資。但民間自提BOT可省略這些程序，包括公聽會、編列預算做可行性評估。所以兩者不一樣，當然也會把民間討論列入考慮，政府的立場是裁判者的角色。