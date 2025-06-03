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彩虹眷村毀損畫作業者14人無罪確定 文化局：尊重

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
彩虹文創負責人魏丕仁曾在案發時，向媒體訴說委屈。圖／本報資料照
彩虹文創負責人魏丕仁曾在案發時，向媒體訴說委屈。圖／本報資料照

台中市南屯區「彩虹眷村」是知名景點，眷村內畫作由彩虹爺爺黃永阜，後續由魏丕仁的彩虹文創公司運營，但3年前市府文化局不再與魏續約，以實施加固工程，要求業者遷出，魏姓父子等14人粉刷部分牆面彩繪，市府提告毀損、求償150萬元，一審市府民、刑事敗訴，二審今毀損部分宣判，仍判魏等人無罪，全案確定。文化局對此表示尊重。

文化局表示，彩虹村牆面彩繪為不動產的一部分，為市有財產，亦即屬於全體市民的公共資產，雖上訴二審，法院仍維持原判決，文化局對判決結果表示尊重。

文化局指出，目前彩虹村照常免費開放參觀，未來將秉持彩虹爺爺的創作精神，延續童趣療癒、色彩繽紛的風格，並透過市民共創方式呈現不同的風貌，也希望大家以開放的心態來欣賞彩繪作品。

此案今天由台中高分院審判長張國忠、陪席法官陳葳、受命法官劉麗瑛組成的合議庭宣判，仍維持一審認定，認為此案事證不足，不足以證明魏丕仁團隊有毀損彩虹眷村內畫作，駁回上訴，維持一審無罪宣判，全案確定。

一審民事部分，市府與魏丕仁團隊簽有認養維護契約，黃永阜也將著作權、認養工作轉讓、授權給魏丕仁，魏有權重置、改作，認定魏就彩虹眷村牆面彩繪、塗鴉及粉刷，都未對文化局有不法侵害，其行為未導致建物外觀價值減損，無侵權行為可言，駁回文化局之訴，判免賠150萬元。

文化局 彩虹眷村 彩繪

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