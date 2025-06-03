武陵農場推回饋專案 保留楓葉季或櫻花季住房名額

武陵農場今天宣布推出「訂房回饋保留名額專案」，只要於6月10日至10月9日入住武陵賓館，累計訂房達5間，即可優先保留今年11月楓葉季或明年2月櫻花季的住房名額1間。

為回饋住客支持，武陵農場推出「訂房回饋保留名額專案」，只要6月10日至10月9日期間入住武陵賓館，累計訂房達5間，即可優先保留今年11月楓葉季或明年2月櫻花季的住房名額1間，回饋措施可累計，吸引有意在熱門花季入住的遊客提前卡位。

武陵農場表示，這項專案不限對象，無論是散客或團體皆可參加，且住宿日期不限制平假日。散客須由同一人完成訂房與實際入住，方可納入累計；團體則以同一旅行社或公司單位名義訂房即可。

武陵農場說明相關規範，這項專案僅限電話訂房，不提供線上預約服務，今年11月楓葉季保留房訂房期間為7月10日至19日；明年2月櫻花季保留房訂房期間為今年10月10日至19日。

如果預定入住當日客房數已滿，武陵農場指出，將由飯店協助安排其他入住日期，但榮民與現役軍人的優先訂房不納入這項專案保留名額計算。同時提醒這項專案僅限住房，不包含餐飲折扣。