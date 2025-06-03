園冶獎出爐！台中這2處社區摘景觀營造類獎

「2025年建築園冶獎」出爐，由台中市都發局「社區規劃師駐地輔導計畫」輔導的台中烏日學田「巷弄澡查」、大肚區大東「懷念𨑨迌迷ㄚ」，融入在地文化與工藝，打造休閒、療癒、藝術與社交的社區空間，摘下園冶獎社區景觀營造類獎項。

台中市都發局榮獲「2025年建築園冶獎」5項大獎肯定，得獎包括太平長億好宅、東恊園園好宅等2案，獲大樓住宅建築景觀類獎項；南區「綠境織造，藝術優游：台中城南之心」獲得公共建築景觀類獎項；烏日區學田社區「巷弄澡查」、大肚大東社區「懷念𨑨迌迷ㄚ」摘下社區景觀營造類獎項，展現市府推動城市美學與社區營造的豐碩成果。

都發局指出，「城南之心」計畫是市長盧秀燕上任以來，翻轉東南區生活空間的—浪漫代表作，市府特別感謝校方願意將圍牆打開，退縮2公尺的休閒綠帶讓校園變公園，和鄰里分享綠意盎然的校園，總改造面積約6公頃綠地系統，依循中央「簡單、自然、好使用」原則，致力打造城南新門戶。

都發局指出，建築園冶獎由民間自主發起，是建築界重要指標性獎項，評選對象涵蓋公私領域具綠美化特色的建築與空間設計，不僅強調建築本體創新，更重視社區整體生活環境的營造與人本精神。