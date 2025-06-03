南投國小周邊違停今起勸導 再來祭鐵腕取締開罰

南投市南投國小周邊道路長期遭違停車輛占用，導致學童步行和車輛爭道，家長批評，經公所會同警方現勘研議，今起啟動柔性勸導，將先針對違規停車熱點加強宣導與勸離，必要時依法告發，後續落實取締，逐步還路於民，保障通學安全。

南投國小全校師生數破千人，是南投市最大的國小，但其周邊的文昌街、中學街等道路為單線雙向道，路寬僅約7公尺，兩側還遭違停車輛占用，汽機車為閃避違停得跨越雙黃線或逆向行駛，學童步行則穿梭在車陣中，安全堪慮，家長批評。

南投市公所昨天邀集南投警分局、南投國小等相關單位，會同市民代表、里長及居民等到南投國小一帶會勘，警方表示，該校周邊道路兩側停車後可通行寬度不足2.8公尺，根據「道路交通管理處罰條例」禁止停車，停車皆屬違規均可開罰。

但因現場有民眾反映，當地停車空間有限，另覓停車空間恐需要些時間，經公所與相關單位研議，今天起由警方先啟動柔性勸導，公所也配合針對違規停車熱點展開擴大宣導及勸導，希望讓車主適應、改善違停習慣，但必要時仍會依法告發。

南投市公所表示，南投國小側門鄰近密集住宅與補教機構，上下學時段人車交織，是重要交通熱點，違規停車已成為交通亂象與危險的主因，現階段雖為「柔性勸導期」，後續將視情況落實依法取締，逐步還路於民，保障學童及民眾通行安全。