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夾娃娃機占用騎樓、賣成人用品 中市議員籲聯合稽查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員王立任（左二）、謝志忠（左三）等人指出，夾娃娃機氾濫造成占用騎樓、擅改機台、保夾金額過高，甚至販售成人用品等違規狀況。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員王立任（左二）、謝志忠（左三）等人指出，夾娃娃機氾濫造成占用騎樓、擅改機台、保夾金額過高，甚至販售成人用品等違規狀況。記者陳敬丰／攝影

台中市夾娃娃機商家超過1600家，高居全國第一，議員指出夾娃娃機氾濫出現亂象，包括占用騎樓、改動機台、保夾金額過高，甚至販賣成人物品等違規狀況，呼籲市府加強並聯合多局處稽查。經濟發展局表示，會加強稽查，並參考他縣市做法設置標章。

台中市議會今天進行施政總質詢。民進黨議員王立任指出，全國娃娃機家數共1萬244家，台中有1632家，約占16%，數量是全國第一，也衍伸很多問題；他請助理隨機調查，就發現多處改裝機台導致難度增加、保夾金額超過990元、未經遮蔽的成人用品、無標示食品等等，都違反自治條例。

王立任認為，市府雖有自治條例，並未落實稽查，才導致亂象叢生；不同的違規樣態有不同處理方式，建議經發局與相關局處如警察局、衛生局、社會局等單位聯合稽查；此外台北市會在合法的機台上張貼評鑑標章，中市府應比照辦理。

民進黨議員謝志忠表示，市府2022年訂定台中市自助選物販賣業管理自治條例後，對「國中小附近50公尺內不得設置」有大幅改善，但占用騎樓的狀況仍非常嚴重，很多業者占用騎樓遭檢舉，撤除不久又搬回去，呼籲市府下定決心全面掃除。

經發局長張峯源回應，台中夾娃娃機違規樣態最多的是占用馬路與騎樓，第二名是造成夜間喧嘩，第三名是放置不當物品，市府已經固定加強稽查，目前採取輪班稽查，每周2班，包含接獲檢舉稽查、針對違規熱點稽查。社會局、警察局、衛生局也表示，都有稽查。

張峯源說，聯合稽查大多是針對特殊案例，一般來說還是由經發局主責，發現違規樣態後橫向聯繫，如違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽再請道路主管機關移除，保證加強稽查力度；評鑑標章中央本就規定要做，市府會參考台北市的作法，盡快落實。

台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，議員表示夾娃娃機氾濫造成亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。圖／聯合報系資料照
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，議員表示夾娃娃機氾濫造成亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。圖／聯合報系資料照

騎樓 衛生局 夾娃娃機

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