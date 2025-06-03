南投公托嚴重不足 擴大布建托嬰場域

南投市去年新生兒不到600人，卻仍面臨無處托嬰窘境，甚至小孩都上小學才通知候補上，縣議員質疑縣府托嬰空間嚴重不足。社會及勞動局表示，保母虐嬰事件促使家長卻步，托嬰中心需求增加，縣府已擴大布建托嬰場域。

縣議員林儒暘指出，台灣在全球生育墊底，南投少子化更嚴重，去年新生兒僅約2400人，但縣府托嬰服務嚴重不足，以南投市為例，去年出生人數僅595人，據統計全市公私立可托嬰人數才72人，導致縣民更不敢生。

他表示，南投市現有2處公辦托嬰候補分別有41人及80人，候補排不上是常態，甚至出現小孩都上小學了，才被通知補上，其他鄉鎮同樣爆滿，竹山有29人、集集有8人在候補，足見托嬰空間遠遠不夠，民眾卻又不太願意找保母。

社勞局長林志忠說，目前全縣公辦民營托嬰僅能收90人、私立約150人，縣內登記在案的保母有386人，每人最多能收4人。但因保母虐兒事件頻被報導，促使托嬰中心需求大增，縣府積極結合公所，並向中央爭取，擴大布建托嬰場域。

其中，南投市公所願提供永興社區活動中心設置托嬰中心，現納入評估，若可行將能增加32人；另也爭取中央在南投市五育中學附近社會住宅設置，可望增加托嬰36人；草屯土城國小公辦民營托嬰本月18日將啟用，新庄國小也在規畫設計中。

南投縣長許淑華表示，將持續檢討縣內公有土地、閒置校舍或社區活動中心等合宜場域，只要建築安全、消防等條件符合就加速研議開辦鄉鎮托嬰及托育空間。