中捷藍線機電標暴增挨批 盧秀燕：做得起來最重要

中捷藍線機電工程決標，民進黨議員批機電標從351億元暴增到608億元，質疑綠美圖、國際會展中心等重大建設都追加預算，擴大財政黑洞。市長盧秀燕說，建設成本不斷增加，「最重要是要做得起來，否則再省也沒用！」

中捷藍線機電工程決標，預計6月開工，原本估算351億元一舉攀升至608億元，昨引發民進黨議員強烈質疑。市議員何文海、李天生直指，捷運藍線總經費從前市長林佳龍任內核定的981億元，調升至現今的1615億元，盧秀燕市府執政後「改線又加碼」，預算控管形同失守。

議員再點名，市府近年推動的大型建設項目，幾乎無一不追加預算，包括綠美圖追加6.8億，達原預算的12.8%；國際會展中心一期追加6300萬元，二期增加1.59億元；台中巨蛋從前市長胡志強任內的35億元，如今已攀升到124億。

市議員何文海質疑，市府各局處重大建設案屢屢追加預算，顯示前期評估粗糙、規劃不周，市長應負起責任。他警告，若凡事追加，未有清楚說明與管控機制，只會讓財政黑洞擴大，最終讓後任市長與市民承擔後果。

對此，市長盧秀燕回應，工程預算調整並非台中獨有，全國都面臨相同情況。她舉例，高雄捷運黃線由原來的1400多億元增加至2300億元，新增近900億元；新竹市立棒球場經費從3.5億元翻至12億元；前鎮漁港改建預算從3000萬暴增至81億元；桃園機場第三期也追加300億元。她強調「預算會隨時間變化，最重要的是工程要做得起來！」

然而，議員仍擔憂，藍線尚未正式動工，僅是機電標便暴增逾250億元，其他重大建設未來是否還會追加？何時是盡頭。

捷運工程局長蘇瑞文則指出，物價上漲與工程成本波動是預算追加的主因，目前捷運藍線機電與土建細部設計標案已陸續發包，待設計階段完成後，才能精算出實際缺口與調整範圍。