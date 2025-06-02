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立委籲推動「智慧醫療監理沙盒」 衛部允研議法規鬆綁

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院衛環委員會今前往台中榮總考察，立委廖偉翔建議應加速推動「醫療監理沙盒」機制。圖／廖偉翔提供
立法院衛環委員會今前往台中榮總考察，立委廖偉翔建議應加速推動「醫療監理沙盒」機制。圖／廖偉翔提供

台中榮總近年積極投入智慧醫療與永續發展，立法院衛環委員會今前往考察，立委廖偉翔建議應加速推動「醫療監理沙盒」機制，並建議行政部門應盡速研擬「智慧醫療創新實驗條例」，為台灣未來醫療創新鋪路。

陪同考察的衛福部次長呂建德說，衛福部會研議法規鬆綁，並且賴總統指示將提供5年489億元的經費，除了深耕健康台灣之外，也會提供給予智慧醫療和永續發展相關的經費。

台中榮總院長傅雲慶說，中榮為中部唯一的國家級醫學中心，近年來致力發展智慧醫療，從2005年開始獲得全國第一的行動護理資訊系統，一路發展到全國最大的遠距照護中心，各項有關於智慧醫療的應用發展獲獎無數，院方更是成立智慧醫療委員會，由院長擔任召集人，整合各項資訊軟硬體建置，以深化醫療、教學、研究、品管、和永續經營管理。

該院全國首創的智能實驗室，已達到人力減少25%、檢驗總量年成長41.9萬筆、急作檢體60分鐘達成率顯著改善等多項成績，並設置的全國最大遠距照護中心，運用IoT與5G技術連接超過25地點，多項5G運用更是全台第一。

廖偉翔指出，AI與大數據技術進展神速，許多國家成功導入智慧醫療與遠距醫療系統，特別是美國、英國與新加坡等案例值得台灣借鏡。台中榮總的實例證明智慧醫療的可行性，然而若要推動更多創新應用，必須透過監理沙盒提供受控試驗環境，容許法規彈性運作，才能在確保病人安全的前提下發展新技術。

廖偉翔建議，政府應盡速研擬制定「智慧醫療創新實驗條例」，作為法制化基礎，支持創新應用的合法試行，讓智慧醫療成為第二座護國神山。

台中榮總近年積極投入智慧醫療與永續發展，立法院衛環委員會今前往考察。圖／廖偉翔提供
台中榮總近年積極投入智慧醫療與永續發展，立法院衛環委員會今前往考察。圖／廖偉翔提供

衛福部 永續 廖偉翔 台中榮總

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