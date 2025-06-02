十年耕耘愛心音符響起 群育同濟會公益晚會溫馨盛大

台中市群育國際同濟會迎來創會十周年，選在霧峰林家花園舉辦「藝術與音樂公益饗宴」，以藝術聯展、音樂演出與公益義賣，展現扶助兒童、推廣教育文化的初心，現場氣氛溫馨感人。

群育國際同濟會由一群關注兒童教育的教育工作者與社會專業人士組成，創會會長紀碧茹深耕補教多年，曾獲選為國際同濟會公益婦女代表。現任會長黃于珊表示，會內46名會員長期投入公益服務，成員橫跨教育、醫療、法律與企業界，共同實踐「群策群力，共育未來」的理念。

為響應公益，活動特別安排義賣畫作，所得全數用於偏鄉兒童教育與文化推廣。畫作包括曾獲原民會藝術獎的《福爾摩莎訴說心願》，由藝術家廖學聰創作，描繪山林原民學童追尋音樂夢的故事。

企業也踴躍響應，崇銘紡織董事長陳俊嘉與夫人捐助10萬元，協助南投信義鄉羅娜國小學生出國參加國際賽事。

晚會演出精彩紛呈，由連續舉辦12年公益音樂會的「慈意愛心弦樂團」揭開序幕，演奏《感恩的心》、《夜來香》等經典曲目，傳遞溫暖與祝福。

上溢精密總經理孫志仲也參與晚會演出，曲目包括《夢田》、《津輕海峽冬景色》、《我問天》、《愛拼才會贏》、《情人黃襯衫》與《可愛的玫瑰花》，以熟悉的旋律陪伴民眾度過一個溫馨且富文化內涵的夜晚。

特別演出單位「大禮樂團」由8位唐氏症成員組成，自2015年起演出逾百場，憑藉著陶笛、電子吹管與非洲鼓演奏，展現無限生命力與感動，所募得經費用於團隊設備與圓夢計畫，體現「手心向下」的精神。

來自南投的「LULUNA合唱團」也深受矚目，該團由羅娜國小布農族學童組成，透過童聲演繹布農古謠，演出《Cina組曲》、《布農組曲》等，融合族語與傳統樂舞，展現原鄉文化底蘊，贏得全場掌聲。

此外，愛之光公益協會也帶來自創曲目，該協會致力推廣護眼防盲與視障者關懷，自2013年來持續推動視力健康教育，盼透過音樂傳遞希望，讓社會看見視障族群的力量。