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何處可托嬰？等到孩子上小學才候補上 南投民代傻眼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。圖為南投縣首家公辦民營托嬰中心。本報資料照片
南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。圖為南投縣首家公辦民營托嬰中心。本報資料照片

少子化嚴重，南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，甚至出現小孩都上小學才通知補上，縣議員質疑縣府托嬰空間嚴重不足。社勞局表示，虐兒事件頻傳令家長卻步，促使托嬰需求增加，已結合公所、中央擴大布建托嬰場域。

縣議員林儒暘指出，台灣在全球生育墊底，南投少子化更是嚴重，且沉痾多年，去年新生兒僅約2400人，縣府托嬰服務卻還是嚴重不足，以南投市為例，去年出生人數僅595人，經了解全市公私立可托嬰人數才72人，導致縣民更不敢生。

他進一步表示，南投市現有2處公辦托嬰候補分別有41人及80人，候補排不上是常態，甚至出現小孩都上小學了才通知補上，其他鄉鎮同樣爆滿，竹山有29人、集集有8人在候補，足見托嬰空間遠遠不夠，可民眾卻又不太願意找保母。

社會及勞動局長林志忠說，目前全縣公辦民營托嬰僅能收90人、私立達150人，縣內登記在案的保母則有386人，每人最多能收4人，但因虐兒事件頻傳令家長卻步，促使托嬰需求大增，縣府已積極結合公所、中央協助擴大布建托嬰場域。

其中，南投市公所願提供永興社區活動中心設置托嬰場域，現納入評估，若可行將能增加32人；也爭取中央在南投市五育中學附近社會住宅設置，可望再增托嬰36人；草屯土城國小公辦民營托嬰18日將啟用，新庄國小也在規畫設計中。

南投縣長許淑華也表示，將持續檢討縣內公有土地、閒置校舍或社區活動中心等合宜場域，只要建築安全、消防等條件符合就加速研議開辦鄉鎮托嬰及托育空間，以滿足縣內家長的需求，縣府會繼續努力，整合公私資源，優化托嬰及托育服務。

南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。記者賴香珊／攝影
南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。記者賴香珊／攝影
南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。記者賴香珊／攝影
南投市去年新生兒不到600人卻仍面臨無處托嬰窘境，縣議員林儒暘今質疑縣府托嬰空間嚴重不足。記者賴香珊／攝影

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