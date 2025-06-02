彰化第2席！無黨籍議員吳韋達加入民眾黨 備戰2026

前時代力量彰化縣議員吳韋達今天宣布加入台灣民眾黨，成為民眾黨在彰化第二位議員，與南彰的議員張雪如，將成為彰化南北雙馬達。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示歡迎，他指出，縣黨部正全力備戰2026年地方大選，未來希望在彰化遍地開花、努力成立議會黨團，持續擴大基層能量。

吳韋達今天在臉書公布在民眾黨主席黃國昌與張啟楷委員多次邀請下，已申請加入台灣民眾黨，他說，「一個更好的彰化」是他投入公共事務的初衷與核心理想。無論是從政前參與環境運動、推動交通改善，或是後來面對低薪困境、人口外流、城市發展停滯、疫情衝擊、喬友大樓火災、產業受創等種種挑戰，他所關心的，始終是彰化人的生活與未來。

吳韋達說，他也感謝一路支持他的鄉親，及願意超越藍綠，攜手合作的議員盟友，他們在許多公共議題上並肩前行，讓他看見彰化的未來，其實真的可以被點亮。

去年起他先以無黨身分深耕地方，優先推動跨黨派的議題合作。過去一年多，他與民眾黨團的委員們也密切合作，從政策討論、法案倡議，到共同舉辦座談與在地活動，讓他深刻感受到這是一個願意聆聽、行動與改革的團隊，彼此也累積深厚的信任與默契。

吳韋達強調，希望未來透過民眾黨在中央的問政力量，能為彰化爭取更多資源與改變的力量。

而民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭目前正代表中華民國出席於瑞士舉行的國際勞工組織（ILO）會議，也透過黨部執行長呂岱融表達歡迎吳韋達的加入。

温宗諭表示，民眾黨始終敞開大門，歡迎所有認同理念、勇於改革、關心公共事務的優秀人才。而縣黨部正全力備戰2026年地方大選，目標是在彰化遍地開花、成立議會黨團，持續擴大基層能量，讓改革從地方開始落實。

溫宗諭也透露，黨部未來將會設於彰化市區，目前正積極裝修中，希望打造成一個全新形態的共享空間，讓民眾能一起參與公共事務。