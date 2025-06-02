全國青農運動會6月7日南投登場 體能競技更交流經驗

全國青農運動會7日在南投縣埔里鎮登場，透過競技交流展現青年農業力，南投縣長許淑華今天授旗給南投青農表示，活動不只是體能競技，更是青農交流經驗、凝聚力量重要契機。

今年全國青農運動會由南投縣主辦，南投縣政府、南投縣農會今天下午在縣府前舉辦授旗儀式，許淑華、南投縣青農聯誼會長連晏瑩等人出席，縣府與農會致贈運動頭巾作為激勵小禮，連晏瑩則獻上一桶薑，象徵「一統江山」、旗開得勝，青農回贈許淑華在地農產。

許淑華致詞表示，青農是農業永續發展關鍵力量，縣府致力推動青年農業政策，包含成立青年發展所、拓展海外交流機會、打造如茶博會、巧咖節與「品味南投」電商平台，協助青農展示與銷售產品，讓青農有更多發光、發熱舞台，也祝福南投青農拿下好成績。

南投縣農會表示，長年陪伴南投青農成長，從生產端到品牌端，都樂見青年投入農業，發揮創意與韌性；今年全國青農運動會在埔里鎮國立暨南國際大學登場，邀22縣市青農齊聚，透過競技交流展現青年農業力，今年更首度邀7縣市漁業青農聯誼會共襄盛舉。