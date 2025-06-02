超巨蛋選址沒辦公聽會！綠議員狠批「黑箱」 盧秀燕：BOT省錢省事

台中超巨蛋將落腳水湳經貿園區，力拼2030年前完工。民進黨台中市議員今在市議會質詢，痛批盧市府「黑箱操作」，質疑未辦公聽會、未開說明會，也沒有會議記錄，重大場址決策竟草率拍板，毫無民意參與。台中市長盧秀燕說，超巨蛋採民間自提BOT模式，省錢省事，不需辦公聽會，其他直轄市也都這樣做。

盧秀燕指出，超巨蛋以民間自提BOT模式辦理，市府不出資，目前已完成政策公告，下一階段將進行可行性評估及投資計畫徵求，力拚2030年前完工啟用。

議員陳雅惠表示，北屯14期已有一座巨蛋興建，市府又在西屯加碼一顆超巨蛋，兩者距離不到兩公里，功能重疊、資源浪費，根本未見通盤規劃。她質疑市府以BOT名義淡化財政負擔，但未清楚說明潛在風險與後續責任。

議員周永鴻質疑，市府選址沒經過可行性評估，甚至市府跨局處推動會議也拿不出來正式記錄，與盧秀燕聲稱評估很久，看過很多地的說法落差極大，決策粗糙。

議員謝家宜說，盧秀燕去年10月宣布蓋超巨蛋，還表示早已有相關計劃，並率團到日本考察，未料市府最後政策公告，卻是民間投資人依促參法提規劃構想書進行的BOT案，而非由政府主導，市府應說明理由。

議員張芬郁、陳俞融、陳淑華說，不反對興建大巨蛋，但選址必須合理，不能變成「財團畫餅，政府買單」，提醒未來民間送件後，會進入甄審會，甄審過程必須公開透過，以台中發展和市民利益為最大考量。

盧秀燕表示，促參法在台灣已行之有年，省錢省事，也不需要辦公聽會，其他直轄市也都這樣做；另政府開會有很多形式，有的開會有會議記錄，有的則未必會留下。

盧秀燕提到，市府去年中就有超巨蛋的構想，去年10月釋出相關訊息，包括赴日本考察，並從台中6處地點中選址，市府決定並非倉促。盧強調，市府將依促參法公開徵求與評選，在她任內會將超巨蛋的法定程序都跑完，包括評選與簽訂最優的投資人。