中火5機組無證燒煤？台電回應：合法合規

高雄興達電廠無有效許可證卻啟動燒煤引發爭議，但傳出台中電廠五部燃煤機組也缺乏有效許可證，遭環團痛批荒謬，但台電強調，台中電廠所有機組依法使用，希望盧秀燕不要抹煞台電同仁的努力。

台中市長盧秀燕今受訪時表示，民進黨政府2018年修正空污法第30條，導致地方政府審查中火操作許可證展延申請無法加嚴標準，這也讓中火5部機組在未有許可證下仍可火力全開燒煤排汙，這與國家宣示減碳的承諾可說是背道而馳，因此認同立法院應該修法，呼籲國家勿做人民錯誤示範。

中火共有10部發電機組，其中1、4、5、8、9號等5部機組許可證，去年5月由台中市府核發，期限至2026年底，但此次的2、3、6、7、10號機組則被環團批評無證燒煤。

但台電副總蔡志孟表示，2、3號機因原市府廢止許可處分違反空汙法，遭環境部（時為環保署）撤銷處分，2020年起至今，仍為展延待市府審查狀態，一直到現在都沒有動靜，依照規定，回到審查狀態。

至於6、7、10號等3部機組許可證，蔡志孟也說，台電依規去年提出展延申請，台中市府也收取了審查規費，顯然是接受展延申請，目前也還在審查階段，依照空汙法30條，完成審查前可以依照原許可證操作，一切合法合規。