影／彰化5場馬拉松6月起陸續報名 順澤宮冠軍路跑送冠軍帽、還有摸彩

彰化縣政府主辦的「2025彰化縣馬拉松嘉年華」，今年有包括秒殺的台灣米倉田中馬拉松、員林獅子盃親子公益路跑等共5場，彰化縣長王惠美表示，各項賽事將從6月4日起陸續開放報名，5場賽事5種魅力。各場馬拉松賽也精心準備報名禮，包括順澤宮冠軍路跑會送冠軍帽。

彰化縣政府今天為彰化縣馬拉松嘉年華熱身宣傳，王惠美表示，今年馬拉松嘉年華共5場賽事都各有特色，10月26日「員林獅子盃親子公益路跑」融合公益，號召全家一起為愛奔跑；11月2日「二水國際跑水節—千人健行水上漂」展現二水水文化魅力；11月9日「台灣米倉田中馬拉松」跑進稻浪間，體驗農村純樸與熱情；11月16日「鹿港馬拉松」穿梭古蹟街區，感受鹿港歷史與文化底蘊；12月14日「順澤宮冠軍路跑—玄天火行‧謝平安」結合信仰文化與年終祈福。

王惠美說，5場賽事不僅串聯地方文化，跑者不僅來運動，還能兼具觀光、品嘗在地農特產品。今年縣府更推出「彰化玩三鐵 × 馬拉松嘉年華聯合報名」活動，只要參加任兩場賽事，就可獲抽獎資格，有機會獲得以彰化地景設計的限量好禮，讓跑步成為收藏回憶的開始。

順澤宮主委魏信顧表示，順澤宮冠軍路跑今年是第三年，今年路跑主題是玄天火行‧謝平安，報名者除了會獲贈冠軍帽，早鳥報名者還送順澤宮金屬平安符貼。

員林獅子會長張志明說，員林獅子盃親子公益路跑以家庭為主軸，目的就是要讓大員林地區的家庭、大小朋友一起同樂，當天會準備豐富摸彩品，沿途也有許多補給站，會讓大家感到驚艷。

中華民國舒康樂活運動協會副總幹事蔡玉葉表示，每年6月的第一個星期三是世界跑步日，田中馬拉松也將在這一天開放報名，歡迎大家一起來參與最有人情味的田中馬。

二鹿慢跑協會總幹事陳信仲說，鹿港馬今年邁入第六年，除了要讓跑者了解鹿港文化外，還結合秀水龍騰公園、綠色隧道等景點。

二水鄉公所村幹事陳姿吟說，二水馬搭配歷史悠久的二水國際跑水節，去年開始辦理千人健行水上漂，歡迎大家來體驗不同的跑法。

以往經常秒殺的田中馬報名時間6月4日到14日，員林路跑6月10日起報名，鹿港馬與順澤宮冠軍路跑6月15日起報名。

「員林獅子盃親子公益路跑」報名網址: https://lohasnet.tw/YuanLinLionsClub2025/

「台灣米倉田中馬拉松」報名網址：https://irunner.biji.co/Tianzhong2025

「鹿港馬拉松」報名網址: https://lohasnet.tw/Lukang2025/

「順澤宮第三屆冠軍路跑」報名網址：https://lohasnet.tw/ShunzeRun2025/