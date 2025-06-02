台中「綠空廊道」串聯「東、后豐自行車道」 年底提出評估報告

台中「綠空廊道」全長為 21.7 公里，「東、后豐自行車道」約19公里，兩處自行車道距離約2公里，卻無專用自行車道串聯；立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代到場會勘，希望打造台中自行車Y字線，串連二條知名自行車道；台中市觀旅局表示，預計今年底提出評估報告。

江啟臣今天召集鐵道局、台鐵公司、台中市政府觀光旅遊局，市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊與在地里長等人會勘。

江啟臣指出，明天是世界自行車日，選在前一天舉辦會勘，推廣自行車運動，更要向大家報告台中在推廣自行車運動的努力；他說台中擁有全台數量最多、距離最長的自行車道，超過780公里的自行車道可以從台灣頭到台灣尾走兩次，每一條自行道都有特色，其中最重要的路線是「綠空廊道」與「東、后豐自行車道」 。

江啟臣說， 「綠空廊道」全長為21.7公里，是鐵路高架化後規劃的自行車道，「東、后豐自行車道」全長約19 公里，也是由台鐵舊鐵道整建而成，同樣都是時代背景下轉變而成的自行車道；他表示，二處自行車道距離僅約2公里，卻無專用自行車道串聯，各玩各的，無法出現加乘效益，民國111年他曾爭取1050 萬，使用路面邊緣畫設地面指引標誌，並透過指示牌引導，連接「綠空廊道」與「東、后豐自行車道」 ，但長期規劃，還是要透過專用自行車道連接兩處，才能提高使用效益。

江啟臣表示， 「綠空廊道」串聯「東、后豐自行車道」很重要，希望能討論出具體方案，若能將「綠空廊道」串聯「東、后豐自行車道」，可望將原先V字線升級 ，向東可至「東豐自行車道」 、往西可至「后豐自行車道」 、南面則可沿「綠空廊道」一路向南至南區，打造台中自行車 Y 字線！

台中市觀光旅遊局主秘廖偉志表示，目前「綠空廊道」連接「東、后豐自行車道」 ，現況有改善空間，將分為短期與長期改善方案。短期將於巷道設置「行人優先區」，並設置瀝青減速丘、車輛限速以降低車速，將於過路段畫設自行車專用穿梭道。

廖偉志指出，長期規劃部分，將規劃總長1.51 公里的自行車專用道，行經鐵路用地直通「東、后豐自行車道」。他感謝江啟臣副院長去年協助市府爭取「台中市自行車道整體規劃計畫」，總經費800 萬，中央補助584萬， 「綠空廊道」串聯「東、后豐自行車道」案將納入計畫中評估，目前初估工程經費約2到3億，預計今年底提出評估報告。