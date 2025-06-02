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議員批中捷藍線機電標預算爆增 盧秀燕：最重要是做得起來

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員何文海批評中捷藍線機電標預算爆增，質疑盧秀燕只會大灑幣，效率卻不佳。圖／何文海提供
民進黨議員何文海批評中捷藍線機電標預算爆增，質疑盧秀燕只會大灑幣，效率卻不佳。圖／何文海提供

台中捷運藍線機電工程決標，預計下月動工，民進黨議員批評，台中捷運藍線總經費1615億餘元，機電標從351億元暴增到608億元，另台中綠美圖、國際會展中心、超巨蛋等建設都追加預算，質疑盧秀燕只會大灑幣，效率卻不佳。

台中市長盧秀燕表示，這是全國性問題，高雄捷運黃線預算由1400餘億元增加到2300億元，增加900億元，預算經中央核定；新竹市立棒球場經費從3.5億，增加3倍，暴增到近12億；前鎮漁港改建預算3000萬，暴增為81億；桃園機場三期預算也增加300億，各類型建設預算都大量增加，「預算會隨時間改變，最重要的是要做得起來」。

民進黨議員何文海、李天生聯合質詢，指出台中捷運藍線在前市長林佳龍任內己經行政院核定總經費981億元，盧秀燕市長上任後更改路線，並追加預算，最終定案總經費1615億餘元，但日前中捷藍線機電標決標，竟然從351億元暴增到608億元，未來還會不會追加預算？

何文海說，細數市府各局處各項建設，幾乎沒有不追加預算的，台中市綠美圖年底開幕，總經費52.9億，其中追加預算高達6.8億，幅度高達12.8%；台中國際會展中心第一期工程51億多，追加6300多萬，二期工程經費14.95億，其中追加經費1.59億。超巨蛋也從前市長胡志強任內預算35億，追加到現在99億，這只是巨蛋的主體建築，「有蛋殼無蛋黃」，如何蓋好也成了下任市長的挑戰。

另外，大台中轉運中心總經費20億，追加1.8億，幅度9%；水湳轉運中心49.5億，其中追加10.5億，幅度21%。何文海說，重大建設要追加預算不是不行，但不能每個建設都要追加，預算早就要規劃評估，地方需與中央及議會討論，不要推給下任市長，才發現預算暴增。

捷工局長蘇瑞文表示，因應近年物價波動及工程成本增加，這是全國性問題，台中捷運藍線總經費1615億，目前機電工程與土建細部設計標已陸續發包，設計完成後就可知道預算缺口多少。

追加預算 盧秀燕 台中捷運

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