台中神岡神清路逢雨必淹 推動地下引流改善方案、9月底完工

台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀相關單位現勘研議改善方案，決議採用地下埋設大口徑RCP管，將積水引流至圳堵營區前的既有箱涵，台中市政府養工處負責施作，預定8月開工、9月底完工，總經費約370萬元。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天舉辦「神岡區神清路（圳堵街）淹水改善」現勘，邀台中市政府建設局、水利局、神岡區長梁益明、台灣自來水公司大雅營運所、中華電信台中營運處、欣彰天然氣股份有限公司豐原營業所及圳堵里長鄭秀燕等人到場。

神清路現有側溝寬度約450至600mm，排水能力明顯不足，台中市水利局專委盧宜豐說，面對暴雨集中時的排水需求，現有設施無法有效應對，建議改採直徑800mm以上的RCP管，才可充分宣洩雨水、避免道路積淹。

建設局養工處山線工程隊長蔡榮峯說明，此次改善工程總長約180公尺，將以地下埋設方式沿神清路施作直徑800mm的RCP管，銜接圳堵營區前既有箱涵。神清路台電電桿林立，地下有台水、中華電信及欣彰天然氣等多家管線通過，工程啟動前，將召集各單位召開協調會，釐清既有管線位置，進行調整設計，確保施工順利推進。

市議員羅永珍表示，神清路淹水問題已困擾地方多年，市府雖曾多次提出改善構想，但受限於電桿林立與居民不同意遷移，無法執行側溝拓寬，現在終於找到不影響民宅、不需遷移的可行解方，採用地下導引方式，兼顧施工效率與民眾權益。

圳堵里長鄭秀燕表示，神清路沿線商家林立，每逢雨季就須準備沙包防淹，居民與店家苦不堪言。她說，這條路每次下雨就變成水路，交通中斷、住宅進水，生意大受影響；經營百貨行的一名住戶感慨說，每次下雨都提心吊膽，沙包準備好幾袋，客人也不敢來。他聽到排水改善工程即將啟動，鬆口氣笑說「下雨終於不用再搬沙包擋水了！」

蔡榮峯表示，已排定8月動工，9月底前完工，會全力克服既有管線問題，讓居民可以真正擺脫每逢下雨就淹水的惡夢；將依水利局建議擴大排水管徑，務求提升整體排水效能，徹底改善淹水問題。