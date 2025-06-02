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台中神岡神清路逢雨必淹 推動地下引流改善方案、9月底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。記者游振昇／攝影
台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。記者游振昇／攝影

台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀相關單位現勘研議改善方案，決議採用地下埋設大口徑RCP管，將積水引流至圳堵營區前的既有箱涵，台中市政府養工處負責施作，預定8月開工、9月底完工，總經費約370萬元。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天舉辦「神岡區神清路（圳堵街）淹水改善」現勘，邀台中市政府建設局、水利局、神岡區長梁益明、台灣自來水公司大雅營運所、中華電信台中營運處、欣彰天然氣股份有限公司豐原營業所及圳堵里長鄭秀燕等人到場。

神清路現有側溝寬度約450至600mm，排水能力明顯不足，台中市水利局專委盧宜豐說，面對暴雨集中時的排水需求，現有設施無法有效應對，建議改採直徑800mm以上的RCP管，才可充分宣洩雨水、避免道路積淹。

建設局養工處山線工程隊長蔡榮峯說明，此次改善工程總長約180公尺，將以地下埋設方式沿神清路施作直徑800mm的RCP管，銜接圳堵營區前既有箱涵。神清路台電電桿林立，地下有台水、中華電信及欣彰天然氣等多家管線通過，工程啟動前，將召集各單位召開協調會，釐清既有管線位置，進行調整設計，確保施工順利推進。

市議員羅永珍表示，神清路淹水問題已困擾地方多年，市府雖曾多次提出改善構想，但受限於電桿林立與居民不同意遷移，無法執行側溝拓寬，現在終於找到不影響民宅、不需遷移的可行解方，採用地下導引方式，兼顧施工效率與民眾權益。

圳堵里長鄭秀燕表示，神清路沿線商家林立，每逢雨季就須準備沙包防淹，居民與店家苦不堪言。她說，這條路每次下雨就變成水路，交通中斷、住宅進水，生意大受影響；經營百貨行的一名住戶感慨說，每次下雨都提心吊膽，沙包準備好幾袋，客人也不敢來。他聽到排水改善工程即將啟動，鬆口氣笑說「下雨終於不用再搬沙包擋水了！」

蔡榮峯表示，已排定8月動工，9月底前完工，會全力克服既有管線問題，讓居民可以真正擺脫每逢下雨就淹水的惡夢；將依水利局建議擴大排水管徑，務求提升整體排水效能，徹底改善淹水問題。

楊瓊瓔表示，過去礙於台電電桿、地下管線錯綜及民意分歧，改善工程遲遲未果，這次改採地下埋設RCP管方式，可有效避開地面障礙，排水路徑更順暢，也更具效率。她說此次工程所用RCP管徑應大於既有側溝，建議至少達800mm，方能真正發揮排水效益，解決地方長年淹水困擾。

台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區神清路地勢低窪，豪雨常積水成災，立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍今天邀集相關單位現勘研議改善方案。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

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