宣布加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：傳遞弱勢聲音

無黨籍彰化縣議員吳韋達今天宣布加入台灣民眾黨，他表示，遞補議員以來，民眾黨主席黃國昌及民眾黨立委張啓楷給予許多協助，希望能藉由第三勢力共同將弱勢聲音傳遞出去。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭上午透過新聞稿表示，吳韋達加入台灣民眾黨獲黨中央與地方高度支持，縣黨部正全力備戰2026地方大選，目標在彰化遍地開花、成立議會黨團，持續擴大基層能量，讓改革從地方開始落實，讓希望從彰化出發。

曾任時代力量副秘書長的吳韋達這屆爭取彰化縣第1選區議員連任，以8票之差成為落選頭，後來退出時力，2023年底同選舉區議員涉賄選遭判刑，喪失議員資格，吳韋達以無黨籍身分遞補。

吳韋達今天接受中央社記者訪問表示，雖然他是地方議員，但有些地方事務仍需要中央層級幫忙，從他遞補議員以來，民眾黨主席黃國昌及民眾黨立委張啓楷持續給予協助並不斷邀約入黨，對他而言，他希望同為第三勢力能將弱勢聲音傳遞出去。

吳韋達也透過臉書聲明指出，這段期間與民眾黨密切合作，從政策討論、法案倡議，到舉辦座談與在地活動，讓他感受到這是願意聆聽、行動與改革團隊，彼此也累積深厚信任與默契，未來他會持續聚焦推動產業及縣級總圖書館、爭取資源並把關財政。

縣黨部表示，彰化原已有縣議員張雪如深耕基層，如今再添吳韋達，形成「南北雙馬達」陣容，未來2位議員將聯手合作，為地方建設發聲，推動更透明、高效率政治文化。

此外，今年4月接任縣黨部主委的温宗諭說，縣黨部將設於彰化市區，目前正裝修中。