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新冠來襲！台中重症數全國最多 疫苗接種低於全國平均

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中新冠肺炎重症人數全國最高，民進黨議員要求衛生局趕快部署。記者陳秋雲/攝影
台中新冠肺炎重症人數全國最高，民進黨議員要求衛生局趕快部署。記者陳秋雲/攝影

根據疾管局統計，到5月30日，台中市新冠肺炎重症共85人，是全國最高；另疫苗接種率卻是低於全國平均，民進黨議員聯合質詢，要求台中市衛生局趕快動起來！衛生局長曾梓展說，兩周前就有警覺，準備啟動接種疫苗。

民進黨議員謝志忠、壬立任、張玉嬿與黃守達聯合質詢，指出五月全國新冠肺炎轉重症有120人，台中就占24人、占全國兩成；今年到五月卅日止，全國重症499人，台中就有85人，全國最高。

議員指出，台中不止最高，還是超高，五到六個重症病人中，就有一名就是台中人；高雄至今是57人, 桃園50人，新北49人，台北41人、台南34人。

王立任指出，疾管局統計，接種疫苗中，台中是六都排第四高，且比全國平均數還要差，第一名台南、第二是高雄；議員認為台中這波迎戰新冠肺炎還有很大進步空間。

衛生局長曾梓展說，兩周前看到數字波動就有警覺，也由衛生局相關科室到台南請益，兩周前就啟動接種疫苗的準備。他表示，台中市的醫療資源豐富，且醫師很嚴謹，遇到新冠肺炎患者如果病情稍重，就會馬上轉加護，這就成重症患者，因此台中市的重症人數最高，但私下了解「死亡數最低」曾梓展說，這是他的推測。

議員認為，死亡數低這也不能算是衛生局的功勞，曾梓展忙說這醫護人員的功勞，且他不是推卸責任，而是私下作此推論。謝志忠等人仍認為，中市府在這波疫情仍有很大的進步空間。

謝志忠再進一步表示，目前臺中市有281家藥局，但實際販售家用COVID-19快篩試劑只有51家，覆蓋率不到兩成，顯示市民取得快篩資源的便利性極為不足，其中豐原只有2家、后里僅有1家買得到快篩試劑，導致民眾在疫情升溫之際，出現想篩卻買不到的窘境，強烈要求市府儘速檢討防疫量能的配置，守護市民健康。

議員 衛生局 新冠肺炎 台中市

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