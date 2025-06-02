影／台中未來超巨蛋長怎麼樣？盧秀燕這樣說

盧秀燕表示，徵案評選後，後面還有關卡，投資計畫書的徵案評選，過程中各廠商會提出自己的設計圖，現在雖有廠商自提設計圖，但不是最終定案，只是示意而已，未來設計圖長什麼樣子，還要看最後結果，市民可想像或提出建議，也很不錯。

台中市長盧秀燕上月28日宣布台中超巨蛋落點，將在水湳經貿園區創研一用地孵化容納三萬人以上的「超巨蛋」，並採ＢＯＴ方式招商興建，市府零出資；該地點符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能四個期望，目標是2030年前完工。

盧秀燕說，此案已上網公告，且要求未來的超巨蛋要包含舉辦大型體育賽事和演唱會的多功能場館、須設置複合商場等要求，投資人須做可行性與財務評估提案，市府擇優合作，被選定的投資人再提出投資計畫書。