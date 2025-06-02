中捷綠線延伸彰化 雙層「金馬大橋」改單層捷運橋

台中捷運綠線延伸彰化，原規畫跨烏溪興建全台首座雙層「金馬大橋」，由捷運、道路共構。但兩縣市長換人後，台中、彰化縣市政府討論，因物價飆漲與財務壓力，決定縮減規模，改採單層捷運橋跨河方案，名稱也將更改，「金馬大橋」確定夢碎。

彰化縣府表示，未來除了捷運鐵道，還有緊急救護用便道，平時開放民眾騎自行車，增加便道功能。

2017年當時的民進黨籍彰化縣長魏明谷，與台中市長林佳龍共同提出「金馬大橋」構想，為中台灣軌道建設重要指標。全長約2公里，跨越烏溪，上層跑捷運，下層讓汽機車通行，還將銜接國道3號高架與彰化金馬東路，串聯台中與彰化。該計畫曾獲交通部生活圈建設經費補助18億元，預估總經費超過20億元。

魏明谷連任失利後，計畫推動停滯，加上近年原物料成本上升、工程預算大幅攀升，彰化縣府與台中市府重新檢討後，認為雙層共構橋體不符財務效益。加上現有台1線與多條跨溪橋梁可供車流使用，平面綠捷橋即可滿足運輸需求，決定取消雙層橋設計。

中捷綠線延伸至彰化的可行性評估，已獲行政院核定通過，由台中市捷工局辦理綜合規畫與環境影響評估。根據彰化縣府說法，已針對跨河橋梁舉辦6場跨局處工作會議與公聽會，預計2025年底完成綜合規畫初稿，採捷運橋單獨跨越烏溪方案。

彰化縣府坦言，金馬大橋構想雖具話題性與地標潛力，但若無中央全額補助，縣府難以負擔鉅額工程費用，加上道路交通便利性已具水準，縣市共識以務實取代象徵，不興建雙層共構橋梁。

國民黨縣議員曹嘉豪說，彰化縣多一項重大交通建設當然是好事，但從日前中央砍彰化縣51.7億元補助款來看，交通部現在還願意給18億元甚至更多經費嗎？「夢想很豐滿，現實很骨感。」改變原計畫未必不好。

民進黨縣議員莊陞漢說，金馬大橋彰化這端沒環河道路，行車時間沒省多少，縣府還需另闢道路，當初規畫很美好，但無論經費負擔、橋梁通行需求都不符利益，改為捷運橋方案較可行。