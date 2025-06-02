北斗攤販市場改建 土地收購生變

北斗鎮公所有意改建公有攤販市場，卻因土地為北斗郡時代遺留的8鄉鎮共有產權，鎮公所逐一洽談，但有的認為收購價格偏低，也有認為誠意不足；鎮公所表示，將盡力溝通取得共識。

北斗公有市場分為果菜、小吃、零售三區，其中小吃與零售市場共約2385坪。市場多為平頂鐵皮屋，年久失修，地面潮濕、採光不佳，在地超市崛起使客源流失，促使北斗鎮公所決定啟動改建。

但市場土地為北斗、二林、田尾、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州八鄉鎮共有，各自持分298坪，迄今未分割。北斗公所推動市場改建，卻卡在土地為日治時期八鄉鎮共同持有，須逐一協調產權。

北斗鎮長顏宏霖表示，已逐一拜訪或致電七鄉鎮，希望以公告現值加四成的價格收購土地。部分鄉鎮表態支持，如二林鎮認為土地遠在他地，公有市場改善有助地方發展，傾向同意出售。

但也有多方意見未獲共識。田尾鄉認為報價明顯偏低，市場所在地屬住宅商業區，市值估計達5千萬元，要求以市價入股市場運銷公司，否則不賣地；芳苑、埤頭表示須交由代表會或內部討論。

另有鄉公所批評北斗鎮公所未主動聯繫，質疑誠意不足，強調八鄉鎮持分皆等量，「北斗要買地，就得拿出誠意」。顏宏霖回應，改善市場對八鄉鎮皆有助益，將持續溝通爭取共識。

縣政府指出，因非六都，縣府無權直接介入鄉鎮財產管理。若北斗鎮欲以公告現值加四成有償撥用，須自備計畫報行政院，並取得七鄉鎮同意。