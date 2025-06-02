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烏日社福館漏水休館 挨批政策淪口號

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中烏日綜合社會福利館2023年10月啟用，屢次因工程瑕疵漏水導致休館維修，親子失望，議員批評，親子館變成「漏水館」。圖／張家銨提供
台中烏日綜合社會福利館2023年10月啟用，屢次因工程瑕疵漏水導致休館維修，親子失望，議員批評，親子館變成「漏水館」。圖／張家銨提供

台中市府力推「區區親子館」打造友善育兒環境，但議員張家銨指出，烏日綜合社福館屢因工程瑕疵漏水，休館12天，近日又為申請綠建築標章再封半年，民眾批評親子館變「漏水館」，政策淪口號。社會局表示，工程仍在保固期，要求改善。

烏日社福館歷經2次流標，補助一度被中央收回，最終2019年動工，2023年10月啟用，內設公托與親子館，並提供婦女團體及親職活動空間。地方家長期待已久，卻反映開館不到兩年，經常碰上圍籬圍住或整修休館，「看得到、用不到」。

張家銨指出，大肚兒少福利館原預定今年初啟用，目前仍停留在內部裝修階段；龍井親子館預計明年初完工，但現在還未完成發包，進度顯與現況不符。她強調，盧秀燕對外宣示「區區親子館」，但相關場館不是漏水休館，就是工程進度落後，「政策淪為口號，服務不到。」

社會局表示，烏日社福館開館後，陸續發現漏水、綠建築工項未完成等缺失，市府要求廠商依約改善，目前仍在工程保固期，修繕費用由廠商負責。

另龍井親子館設置龍井區公所4樓，已完成委託規劃設計細部審查，並同步辦理公共設施用地多目標使用申請中，預計明年3月開館。

至於大肚兒少館進度，建設局指出，目前已達94.64%，原定今年1月完工，因裝修、空調及景觀工程等工項納入後續擴充設計，加上施工期間受氣候影響，依規定辦理展延，預計今年9月完工。

另議員陳雅惠指出，在PTT等論壇上，有家長反映親子館內部管理問題，例如排隊秩序混亂、家長插隊等情況，呼籲社會局督促館方加強管理，提供親子更好的體驗。

漏水

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