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電影「做工的人」曾取景 50年台中水湳天橋拆了走入歷史
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋又稱「水湳天橋」，已有半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，建設局原訂5月29日至6月2日夜間拆除，在施工團隊合作下，提早一日拆除完成，今開放通車。
水湳天橋是附近居民、學生過往重要的通行天橋，電影「做工的人」也曾到水湳天橋取景，因天橋使用年限已久，影響視覺景觀與通行便利性，且造成行人通行不便，經評估後規劃拆除，讓天橋功成身退。
建設局長陳大田表示，拆除作業於5月29日深夜啟動，原訂拆除4天，施工期間適逢端午連假，且中清路為台中市重要幹道，為避免影響車流，拆除工程採夜間、分段拆除；施工團隊在5月31日晚間一口氣完成兩側主梁吊離作業，大幅壓縮工期，提前一日完成拆除。
建設局指出，天橋功成身退後，市府將拓寬人行道、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化，強化路口安全與通行效率。此外，中清路從大鵬路口至經貿路一段，約550公尺長的沿線路口，將一併推動無障礙斜坡道改善，營造更完善的步行環境，改善工程經費約700萬元。
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