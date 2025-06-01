快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

氣象署地磁擾動特報「持續51小時」 極光活動最低發生在磁緯45度

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

電影「做工的人」曾取景 50年台中水湳天橋拆了走入歷史

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
吊車拆卸作業。圖／台中市建設局提供
吊車拆卸作業。圖／台中市建設局提供

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋又稱「水湳天橋」，已有半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，建設局原訂5月29日至6月2日夜間拆除，在施工團隊合作下，提早一日拆除完成，今開放通車。

水湳天橋是附近居民、學生過往重要的通行天橋，電影「做工的人」也曾到水湳天橋取景，因天橋使用年限已久，影響視覺景觀與通行便利性，且造成行人通行不便，經評估後規劃拆除，讓天橋功成身退。

建設局長陳大田表示，拆除作業於5月29日深夜啟動，原訂拆除4天，施工期間適逢端午連假，且中清路為台中市重要幹道，為避免影響車流，拆除工程採夜間、分段拆除；施工團隊在5月31日晚間一口氣完成兩側主梁吊離作業，大幅壓縮工期，提前一日完成拆除。

建設局指出，天橋功成身退後，市府將拓寬人行道、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化，強化路口安全與通行效率。此外，中清路從大鵬路口至經貿路一段，約550公尺長的沿線路口，將一併推動無障礙斜坡道改善，營造更完善的步行環境，改善工程經費約700萬元。

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，連續三天夜間施工完成天橋拆除。圖／台中市建設局提供
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋，連續三天夜間施工完成天橋拆除。圖／台中市建設局提供
怪手進行拆除作業。圖／台中市建設局提供
怪手進行拆除作業。圖／台中市建設局提供
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋樓梯拆除。圖／台中市建設局提供
台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋樓梯拆除。圖／台中市建設局提供

行人 台中市 人行道

延伸閱讀

台中「這條路」通車隔天就回堵 市府急優化今晨順暢

為何要廢除天橋、地下道？ 1原因網認同：使用率太低

全民票選10大需改善人行道 台中8路段上榜...烏日「這路段」奪冠

行人安全怎保障？他提取消人行道推廣這設施 網不挺：別小看台灣人

相關新聞

電影「做工的人」曾取景 50年台中水湳天橋拆了走入歷史

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋又稱「水湳天橋」，已有半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，...

中台灣首座雙層共構橋梁計畫失敗？中彰決議興建單層捷運橋

台中捷運綠線跨烏溪（大肚溪）延伸彰化縣，彰化縣政府2017年規畫中台灣首座雙層共構的金馬大橋，預計2021年中完工，但政...

台鐵人員擬配辣椒水非首例 中捷隨機砍人案後保全增購防身

台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇啟動「護車專案」，提高見警率，並研擬員工配置密錄器和辣椒水。台中捷運去...

全台少見民間國軍忠烈祠法會 船隻飛機載他們去西方極樂世界

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，跟當地應善祠「乘鶴堂」共構，端午連假埔心鄉「息災安靈敬天禮地萬神晉籙祈安植福...

影／南投水源地設掩埋場爭議擴大...不只埔里人 他們也挺身抗爭

南投埔里以「出好水」聞名，卻有環保業者申請在水源涵養區興建廢棄物掩埋場，不僅當地鎮民強烈反彈，鄰近的仁愛鄉中正村民也不滿...

彰化北斗攤販市場土地8鄉公所共有 鎮公所收購土地生變

日治時代彰化北斗郡轄區涵蓋現今8鄉鎮，北斗鎮公有攤販市場土地由8鄉鎮共有，北斗鎮公所要改造市場，逐一去電或拜訪另外7鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。