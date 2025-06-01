電影「做工的人」曾取景 50年台中水湳天橋拆了走入歷史

台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行天橋又稱「水湳天橋」，已有半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間，影響行人通行與車輛視線，建設局原訂5月29日至6月2日夜間拆除，在施工團隊合作下，提早一日拆除完成，今開放通車。

水湳天橋是附近居民、學生過往重要的通行天橋，電影「做工的人」也曾到水湳天橋取景，因天橋使用年限已久，影響視覺景觀與通行便利性，且造成行人通行不便，經評估後規劃拆除，讓天橋功成身退。

建設局長陳大田表示，拆除作業於5月29日深夜啟動，原訂拆除4天，施工期間適逢端午連假，且中清路為台中市重要幹道，為避免影響車流，拆除工程採夜間、分段拆除；施工團隊在5月31日晚間一口氣完成兩側主梁吊離作業，大幅壓縮工期，提前一日完成拆除。