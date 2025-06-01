400座位大爆滿！拉丁舞熱情舞風老少咸宜 老師：小舞者增多
台中市大墩文化中心今舉辦拉丁舞成果發表會，演講廳400個座位大爆滿。領軍演出的鄭希婕老師說，去年的發表會才200人欣賞，今年爆增一倍，應該是拉丁舞活潑熱情的舞風，不但充滿活力，且可以舒緩生活緊張壓力，已成為老少咸宜的最佳運動。
由INTO PLay_Ground共享玩室主辦，MISSCJ 舞蹈藝術及AMORES DANZA聯合演出的「兒童國標舞暨共享玩室聯合發表會」，演出者從5歲小朋友到55歲媽媽，從單人舞、雙人舞到團體舞，舞者有師生檔、姊弟檔、母女檔，每個舞者上台都動感十足，熱情洋溢，演出相當精彩。
主辦單位共享玩室指出，這次展演突破傳統年會型態，結合舞蹈教育與表演實踐，展現台灣國標舞新生代的璀璨光芒；從服裝、燈光到舞序安排，皆比照國際等級規劃，讓孩子與舞者們在舞台上學會「如何被看見」，也讓觀眾深刻體會國標舞所帶來的優雅、紀律與張力。
MISSCJ 舞蹈藝術創辦人鄭希婕表示，學習拉丁舞，透過輕快的音樂節奏，可讓孩子訓練肢體的協調，增加自信心，有助於孩子多元智慧的發展，小小舞者越來越多，今年特別擴大辦理成果發表會，提供更多孩子表演的機會，希望讓舞蹈成為培育氣質、自信與國際競爭力的重要力量。
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