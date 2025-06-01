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台鐵人員擬配辣椒水非首例 中捷隨機砍人案後保全增購防身

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中捷保全均配置隨身防割背包、防割手套及辣椒水，圖左保全拿的是防暴鋼叉。圖／中捷公司提供
中捷保全均配置隨身防割背包、防割手套及辣椒水，圖左保全拿的是防暴鋼叉。圖／中捷公司提供

台鐵接連發生數起列車長遭攻擊事件，台鐵總經理馮輝昇啟動「護車專案」，提高見警率，並研擬員工配置密錄器和辣椒水台中捷運去年5月發生隨機殺人，釀2人受傷。中捷公司表示，站務員配防身噴劑，保全則有防割背包及辣椒水等裝備，保護自身與乘客安全。

台鐵今年4起員工遭攻擊事件，4月12日屏東站員工遭不理性乘客衝撞、5月20日湖口站務員遭酒醉乘客攻擊、5月22日玉里站車長遭乘客砸手機與甩巴掌；同日三義站還有車長遭酒醉乘客打至輕微腦震盪。

台鐵總經理馮輝昇表示，將與警方協調兩大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率，對有安全疑慮旅客強制執行帶離下車；另也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

台中捷運去年發生乘客持刀殺人事件，為保障旅客安全，事件後，中捷公司讓保全防護裝備升級，增購隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備。另外，各車站防護裝備除既有的防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，再增加防暴鋼叉，並由台中市警察局技術教官指導保全、站務員如何使用防護裝備。

中捷公司表示，保全及站務員均經過訓練，且通過測驗才能上線服務，目前辣椒水與防護型噴霧器雖然都未用過，但中捷透過平時演練訓練，讓第一線人員熟悉相關設施及防護裝備的正確使用方式，以強化應變能力。

另中捷公司去年底已在行控中心增設大型電視牆及閉路電視監控系統，以輪播方式顯示18座車站共432個重點區域畫面，並由專責人員監看，藉由擴大監控範圍，儘速發現異常狀況，降低不法及傷害事件發生，確保旅客乘車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中捷綠線行控中心增設監控系統。圖／中捷公司提供
中捷綠線行控中心增設監控系統。圖／中捷公司提供

辣椒水 站務員 台鐵 台中捷運

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