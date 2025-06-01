全台少見民間國軍忠烈祠法會 船隻飛機載他們去西方極樂世界

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，跟當地應善祠「乘鶴堂」共構，端午連假埔心鄉「息災安靈敬天禮地萬神晉籙祈安植福聖會」在乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦，法會主辦單位特地訂製船隻、飛機，同時祭祀忠烈祠英靈。

祈安植福聖會來自全台10個道教宮廟參與，最遠來自花蓮，昨起開香，一連9天進行各種祈安法會和儀式。法會總會長江淑卿說，聖會為國家、為民生問題來祈福消災，期待台灣社會越來越好。

功德主埔心社區發展協會理事長許增鏞代表眾多功德主表示，進入AI時代，無形的玄學仍有許多科學科技難以解釋之處，人類應敬天禮地，為自己、社會和國家打拚。主祭官鄉長張佩瑩說，過去一年世界有美國關稅、新冠疫情再起等問題，世界動盪不定，期待藉由舉辦祈安植福聖會安定人心，讓社會、國家更好。

乘鶴堂法會有米龍祈福，各宮廟用飲料瓶罐、金紙蓮花擺出陣式，法師、乩童當場作法消災祈福，最特別的是主辦單位訂製一艘船和一架飛機，長1.5公尺至2公尺，體積不小，要載送國軍英靈和百姓公亡靈前往西方極樂世界。

埔心鄉耆老傳說民國30多年數以百名國軍來埔心鄉駐紮，其中270多名國軍死於痢疾，跟百姓公合葬及供奉在乘鶴堂，埔心鄉公所2010年起輔導成立乘鶴堂管理委員會，每年編列預算維護。