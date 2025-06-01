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全台少見民間國軍忠烈祠法會 船隻飛機載他們去西方極樂世界

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦法會，訂製船隻和飛機載國軍英靈和百姓公亡靈去西方極樂世界。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦法會，訂製船隻和飛機載國軍英靈和百姓公亡靈去西方極樂世界。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，跟當地應善祠「乘鶴堂」共構，端午連假埔心鄉「息災安靈敬天禮地萬神晉籙祈安植福聖會」在乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦，法會主辦單位特地訂製船隻、飛機，同時祭祀忠烈祠英靈。

祈安植福聖會來自全台10個道教宮廟參與，最遠來自花蓮，昨起開香，一連9天進行各種祈安法會和儀式。法會總會長江淑卿說，聖會為國家、為民生問題來祈福消災，期待台灣社會越來越好。

功德主埔心社區發展協會理事長許增鏞代表眾多功德主表示，進入AI時代，無形的玄學仍有許多科學科技難以解釋之處，人類應敬天禮地，為自己、社會和國家打拚。主祭官鄉長張佩瑩說，過去一年世界有美國關稅、新冠疫情再起等問題，世界動盪不定，期待藉由舉辦祈安植福聖會安定人心，讓社會、國家更好。

乘鶴堂法會有米龍祈福，各宮廟用飲料瓶罐、金紙蓮花擺出陣式，法師、乩童當場作法消災祈福，最特別的是主辦單位訂製一艘船和一架飛機，長1.5公尺至2公尺，體積不小，要載送國軍英靈和百姓公亡靈前往西方極樂世界。

埔心鄉耆老傳說民國30多年數以百名國軍來埔心鄉駐紮，其中270多名國軍死於痢疾，跟百姓公合葬及供奉在乘鶴堂，埔心鄉公所2010年起輔導成立乘鶴堂管理委員會，每年編列預算維護。

乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公法會功德主許增鏞，2022、2023年間常夢見穿軍服的人詢問有無認識國軍退除役官兵輔導委員會、能否到埔心乘鶴堂看看他們。許增鏞告訴好友，也就是當時國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，馮世寬2023年8月到乘鶴堂率三軍代表祭祀，並交代乘鶴堂列入全台四大國軍忠烈祠春秋兩祭。

彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦法會，來自全台10個道教宮廟在場作法祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟舉辦法會，來自全台10個道教宮廟在場作法祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟，是全台少見的民間國軍忠烈祠。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉乘鶴堂國軍忠烈祠百姓公廟，是全台少見的民間國軍忠烈祠。記者簡慧珍／攝影

法會 忠烈祠 國軍

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