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中台灣首座雙層共構橋梁計畫失敗？中彰決議興建單層捷運橋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣金馬大橋原本規畫雙層共構橋體，上層行駛台中綠捷，下層汽車機道，因造價高昂又政隨人移，計畫已修改為單層捷運橋。圖／彰化縣政府提供
彰化縣金馬大橋原本規畫雙層共構橋體，上層行駛台中綠捷，下層汽車機道，因造價高昂又政隨人移，計畫已修改為單層捷運橋。圖／彰化縣政府提供

台中捷運綠線跨烏溪（大肚溪）延伸彰化縣，彰化縣政府2017年規畫中台灣首座雙層共構的金馬大橋，預計2021年中完工，但政隨人移，台中、彰化兩縣市政府討論後，認為費用不貲，決定改為興建平面的綠捷橋。

彰化縣政府2017年規畫興建金馬大橋，當時縣長魏明谷要與台中市長林佳龍攜手打造中台灣首座多層橋體兼全台跨距最長橋梁的金馬大橋，魏明谷帶縣籍立法委員、相關局處主管北上拜會交通部長賀陳旦，獲同意動用交通生活圈計畫經費補助18億元，協助彰化縣興建上層綠捷、下層汽機車的雙層共構橋梁。

魏明谷連任失利，加上近年原物料上漲，計畫中的金馬大橋造價高達20多億元，彰化縣政府和台中市政府商議，認為興建台中綠捷鐵道橋連結彰化即可。據了解，雙方達成興建平面綠捷鐵道的共識，不興建多層橋體共構橋梁，讓金馬大橋計畫成絕響。

縣政府指出，台中綠捷延伸彰化經行政院核定可行性評估，目前台中市政府捷運工程局辦理綜合規互暨環境影響評估作業，已進入期中規畫報告階段，召開 跨烏橋梁等6次工作會及辦理公聽會，預計2025年底完成綜合規劃報告初稿。

縣政府表示，金馬大橋構想雖好，但一方面造價高昂，中央若沒全額補助，彰化縣須自負高價工程款，另一方面金馬大橋的引道從台中市環河路、龍泉路口往南跨過烏溪、穿越國道3號高架道路下方，銜接彰化市金馬東路，往來台中市、彰化市的車輛若沒金馬大橋，可走現在道路，距離不遠，便利性也夠，所以與台中市政府評估後，不興建雙層共構橋梁。

彰化

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